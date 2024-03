Leeftijdsgrens voor fatbikes invoeren kan juridisch niet

Een leeftijdsgrens invoeren voor het besturen van fatbikes is juridisch voorlopig niet mogelijk. Dat concluderen onderzoekers van Sweco, die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een rapport schreven. Meer onderzoek naar verkeersongevallen zou daar in de toekomst wel iets aan kunnen veranderen.

In Amsterdam is verkeerswethouder Melanie van der Horst voorstander van zo'n minimumleeftijd. Ze stipte in oktober vorig jaar al aan dat daar juridisch haken en ogen aan zitten. Wel is ze van mening dat fatbikes eigenlijk in een ander segment thuishoren.

Maar ook dat laatste is binnen de huidige wetgeving lastig voor elkaar te krijgen. Volgens de onderzoekers is het op dit moment niet aan te tonen dat de dikkere banden leiden tot onveiliger gedrag op de weg. Daarnaast zouden fabrikanten de maatregelen met een paar kleine aanpassingen makkelijk kunnen omzeilen.

'Minimumleeftijd te beperkend'

Een andere optie, het invoeren van een minimumleeftijd op álle e-bikes, is volgens de onderzoekers te beperkend voor scholieren in Nederland die niet in de randstad wonen. "Deze groep zou dan moeten lijden onder de aanpak van overlast van een kleine groep fatbike-gebruikers", zegt onderzoeker Hans Drolenga.

In het rapport wordt het ministerie geadviseerd om in de toekomst meer data te verzamelen over verkeersongelukken, zodat er beter onderzocht kan worden of er een verband is met bepaalde e-bikes. Als daaruit blijkt dat een fatbike gevaarlijker is, kan die in dat geval alsnog een aparte status krijgen.

Rollerbank

In Amsterdam wordt inmiddels wel gehandhaafd op fatbikes die opgevoerd zijn. In februari introduceerde de politie daar een speciale rollerbank voor.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat presenteert komende dinsdag een zogenoemd 'aanvalsplan': een pakket aan maatregelen dat de overlast van de fietsen moet beperken.