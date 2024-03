Schutter van 'koelbloedige executie' op Krugerplein krijgt jaar extra cel in hoger beroep

De 25-jarige man die in 2020 de 30-jarige Amanuel Sambo doodschoot heeft in het hoger beroep 13 jaar cel gekregen. Dat is een jaar meer dan de uitspraak van de rechtbank. De 25-jarige man zou ruzie met Sambo hebben gekregen op een verjaardagsfeest en hem met medeverdachten hebben ingesloten, geslagen en tenslotte in zijn rug en bil hebben geschoten. De drie medeverdachten zijn door het hof vrijgesproken.

In november van 2020 werd Sambo op het Krugerplein in Oost neergeschoten, hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hij was samen met de verdachten op een feestje aan de nabijgelegen Transvaalkade. Kort na de schietpartij wist de politie twee verdachten aan te houden, later werden er nog twee verdachten aangehouden. Wat de precieze aanleiding van de dodelijke schietpartij is geweest, is nog altijd niet duidelijk.

'Meedogenloos en gewetenloos'

Het Openbaar Ministerie sprak tijdens de rechtszaak twee jaar later over een 'koelbloedige executie', wat op niets anders kon duiden dan een vooropgezet plan. Het OM eiste tegen de vier verdachten flinke straffen, tussen vijf jaar en twintig jaar cel. De rechtbank veroordeelde drie van de vier verdachten. De 25-jarige schutter kreeg toen twaalf jaar cel.

In het hoger beroep straft het gerechtshof de schutter zwaarder dan de rechtbank deed. Het hof vindt een zwaardere straf op zijn plaats vanwege de 'meedogenloosheid en gewetenloosheid' van zijn acties. Volgens het hof heeft de man daarmee laten zien dat hij niets geeft om een mensenleven. Eigenlijk vindt het hof de maximale gevangenisstraf van 15 jaar passender, maar vanwege een andere veroordeling kon er maximaal 13 jaar worden opgelegd. Wel krijgt de schutter een strafkorting van een maand, omdat de termijn waarin de zaak had moeten zijn afgerond is overschreden.

Medeverdachten vrijgesproken

Waar twee van de drie medeverdachten van de rechtbank nog een celstraf opgelegd kregen, worden zij alle drie door het gerechtshof vrijgesproken. Bij een van kan het niet worden bewezen dat hij daadwerkelijk bij de schietpartij aanwezig was, hij werd daarom ook al niet veroordeeld door de rechtbank. Van de andere twee verdachten kan niet met zekerheid worden gezet dat zij wisten dat de 25-jarige man het slachtoffer zou doodschieten.