Gedragen fietsers zich asociaal of kan het soms niet anders door alle werkzaamheden?

Inhalen waar dat eigenlijk niet kan, hard rijden en zelfs het geven van ellebogen: de reputatie van fietsers in de stad is lang niet bij iedereen goed. Maar is dat terecht? Verkeersdeskundige Marjolein de Lange vindt van niet.

De Weesperzijde in Oost is een van de plekken waar fietsers rekening moeten houden met werkzaamheden en waar daardoor irritatie ontstaat. Ze worden daar de stoep en een smalle strook asfalt op gestuurd. "De fietsers zijn heel vervelend. Die denken altijd dat ze op de eerste plek komen", vertelt een buurtbewoner. Een fietser vertelt dat hij er goed moet uitkijken. "Soms wil er wel een zijn elleboog gebruiken."

"Sommige fietsers scheuren er hard langs", erkent De Lange. "Maar op dit soort plekken houden de meeste fietsers zich eraan en houden ze rekening met elkaar. En als het dan elke dag net wat anders is, dan is het echt heel ingewikkeld voor fietsers."

Dicht bij werkzaamheden

Volgens de verkeersdeskundige willen fietsers zo dicht mogelijk bij hun normale route blijven en is het daarom goed dat ze op de Weesperzijde op dit moment nauwelijks om hoeven te rijden. "Hier kunnen we langs het werk, dat is wat fietsers het liefste doen."

Hoewel de situatie er volgens haar beter is dan bij de werkzaamheden rond het Centraal Station, zouden er wel wat verbeterpunten zijn. Zo kunnen de stoepranden best gevaarlijk zijn, is de route in het donker lastig te zien en staan er vaak geparkeerde busjes. Die blokkeren het zicht op de fietsers die in tegengestelde richting komen.