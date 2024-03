Stad nl Voetganger en fietser op de vuist op Odebrug: "Er moeten verkeerslichten komen"

Bewoners van het Oosterdokseiland in het centrum trekken aan de bel over het fietspad op de Odebrug. Volgens hen is het zebrapad daar levensgevaarlijk omdat een groot deel van de fietsers niet voor de voetgangers stopt. Dat leidt soms zelfs tot fysiek geweld.

Een voetganger die op het zebrapad loopt geeft tijdens de ochtendspits uit irritatie een duw aan een fietser die hem geen voorrang geeft. De fietser gaat daardoor onderuit, maar staat al snel weer op. Daarna slaat hij de voetganger in het gezicht.

Voetgangers wachten bij zebrapad Odebrug AT5

Het is volgens bewoners niet de eerste slaande ruzie. "Ik hoorde een van mijn buren zeggen, waar maak je je druk om. Want ik sla ze gewoon van de zebra af", vertelt bewoner Ineke van der Ouderaa, die ook bestuurslid bij een Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex is. "Ik doe dat niet. Maar ja, natuurlijk gaan mensen dat doen. Dat is juist niet waar we als gemeente op uit zijn, denk ik." Van der Ouderaa vindt dat de gemeente verkeerslichten moet plaatsen bij het zebrapad op het fietspad. Verkeerexpert Walther Ploos van Amstel is het met haar eens. Hij wijst op dit gemeentelijke document (PDF) uit 2021, waarin staat dat er 'een veilige en duidelijke oversteek voor voetgangers van Amsterdam Centraal naar Oosterdokseiland en vice versa met verkeerslichten en zebrapad' zou komen.

"Tot mijn grote verbazing komen er nu geen verkeerslichten", zegt Ploos van Amstel. "Wat is dat nou voor afspraak die je maakt als gemeente met bewoners? Dit is gewoon heel onfatsoenlijk." Een woordvoerder van stadsdeel Centrum zegt dat er met die passage alleen op de autoweg gedoeld werd. Het deel van het zebrapad dat op het fietspad ligt krijgt inderdaad geen verkeerslichten. Hij stelt dat het inmiddels in heel de gemeente beleid is om voorrangssituaties tussen voetgangers en fietsers alleen te regelen met zebrapaden.

Reactie stadsdeel Centrum "Er komen wel verkeerslichten om het autoverkeer te stoppen zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken, net als in de oude situatie. Op het fietspad is er voor voetgangers alleen een zebrapad. Dat is beleid in heel Amsterdam. Als de werkzaamheden klaar zijn, is de kruising bij de Odebrug veiliger en overzichtelijker geworden voor alle verkeersdeelnemers. Het fietspad is verbreed en de Odebrug wordt eenrichtingsverkeer voor auto’s. Fietsers hoeven de rijbaan niet meer over te steken omdat het fietspad is omgelegd. Het blijft Amsterdam, maar je wordt als voetganger straks echt minder snel van de sokken gereden."

Van der Ouderaa vindt het onbegrijpelijk. Ze benadrukt dat er voordat de werkzaamheden begonnen wel verkeerslichten voor fietsers stonden. Die zaten wel iets anders in elkaar dan zij nu wil, omdat het fietspad toen aan de andere kant van de autoweg lag en naast de voetgangers ook de fietsers die autoweg toen moesten oversteken. "Toen was het ook niet superveilig, maar het was in ieder geval een stuk veiliger dan nu", zegt ze. "Dus waarom krijgen we die gewoon niet terug? En dan is dit onder het mom van, we gaan het hier veiliger maken. En dan halen ze de stoplichten weg. Ja, leg het mij maar uit."