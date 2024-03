Met ras-Amsterdammers op pad als toerist in eigen stad: "Ik vond het kut"

Het paasweekend is traditioneel het startschot van het toeristenseizoen. Vele duizenden toeristen en dagjesmensen komen dan onze mooie stad ontdekken. Maar hoe is het eigenlijk om hier toerist te zijn? Onze verslaggever Sammie van den Broek ging met nog twee andere ras-Amsterdammers, acteur Shahine El-Hamus en Jordaanfestival-organisator Jan de Bie, op onderzoek uit. Ze gingen onder meer naar het griezelmuseum The Amsterdam Dungeon en maakten een ouderwetse rondvaart.