Na Cargoroo trekt ook deelvervoerder Felyx aan kortste eind bij rechter

Deelscooteraanbieder Felyx krijgt van de voorzieningenrechter geen extra tijd om in de stad te blijven. Het bedrijf stapte naar de rechter nadat het de gemeentelijke aanbesteding verloor. De groene deelscooters mogen daarom per 1 april niet meer in Amsterdam worden verhuurd.

Felyx kreeg in de zomer van 2020 samen met Check een vergunning om in de stad deelscooters te mogen aanbieden. Toen die vergunning in de zomer van 2023 afliep, stelde de gemeente vergunningen beschikbaar voor twee aanbieders voor ieder 600 deelscooters.

Tot de nieuwe vergunningsronde was afgerond, kregen Felyx en Check een tijdelijke ontheffing om de deelscooters te mogen blijven aanbieden. Felyx schreef zich in voor een nieuwe vergunning, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen concurrenten Check en Go Sharing. Hierop stapte Felyx naar de rechter.

Financiële belang weegt niet op

Felyx mocht echter uit de tekst van een eerdere vergunning niet afleiden dat zij na het aflopen van de vergunning nog deelscooters mocht aanbieden, oordeelt de rechter. Het gestelde financiële belang van Felyx weegt verder onvoldoende op tegen het belang van de gemeente om zijn beleid met betrekking tot deelvervoer in de openbare ruimte toe te passen en uit te voeren.

Felyx-directeur Daan Becker zei eerder al tegen AT5 dat het verliezen van de vergunning in Amsterdam voor een volledig faillissement kan zorgen. Dit ondanks dat het bedrijf in twaalf steden actief is. Wethouder Melanie van der Horst liet daarop weten 'goede hoop' te hebben dat Felyx in andere steden zijn activiteiten kon voortzetten.

Check en Go Sharing krijgen vanaf 1 april een vergunning voor twee jaar, met een optie tot verlenging van maximaal twee keer één jaar.