Future Cup van start met nieuwe spelregels: "Je hebt geen rustmoment"

Al jaren is de door Ajax georganiseerde Future Cup het toernooi waar de sterren van de toekomst zich voor het eerst kunnen laten zien. Het toernooi ging vandaag van start op De Toekomst. Opvallend dit jaar is dat er geëxperimenteerd wordt met een aantal nieuwe spelregels.

Nieuw is onder meer dat een uitbal direct mag worden ingetrapt. "Je hebt eigenlijk geen rustmoment. Als de bal uit is, kan je binnen twee seconden weer in dribbelen. Dus je moet altijd alert zijn. Ik denk dat dat wel het grootste verschil is", vertelt Jean steur, die bij Ajax Onder 17 speelt. Een toeschouwer beaamt dat: "Het spel is veel sneller."

Volgens Steur heeft zijn team niet veel moeite met de nieuwe regels. "Ik denk dat we er genoeg op hebben getraind", gaat hij verder. "Ik denk dat ze soms bij de tegenstander iets moesten wennen met het sneller klaarstaan."

Internationale jeugdteams

Dit Paasweekend nemen de jeugdspelers van Ajax het op tegen de jeugdteams van onder meer Manchester City, Paris Saint Germain en het Deense Nordsjaelland, dat de vorige editie Ajax in de finale wist te verslaan. "Nu kan je je meten met je concurrentie van over heel de wereld. Ik denk dat dat superbelangrijk is", aldus Steur, die toegeeft nog nooit voor zoveel mensen gespeeld te hebben.

De Amsterdamse talenten maakten vandaag een goede start door met 3-1 van de leeftijdsgenoten van Manchester City te winnen. De tweede wedstrijd tussen Ajax O17 en het Servische FK Partizan eindigde in een gelijkspel (1-1). Ajax staat nu eerste in de poule: een gelijkspel morgen tegen het Mexicaanse Pachuca is genoeg voor een plek in de halve finale, die net als de finale op maandag wordt gespeeld.