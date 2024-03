Jeugdteam Ajax plaatst zich overtuigend voor halve finale Future Cup

Ajax onder 17 heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Future Cup. De jonge Ajacieden wonnen met 3-0 tegen CF Pachuca op de tweede dag van het toernooi. In de halve finale komt Ajax uit tegen FK Partizan, dat met 2-0 won van Manchester City.

Om 13.40 uur begon de laatste groepswedstrijd van Ajax O17 tegen CF Pachuca. Tegelijkertijd speelde Manchester City op een ander veld tegen FK Partizan om een plek in de halve finale.

Tot aan de rust wist zowel Ajax als CF Pachuca niet te scoren. Wel maakte aanvaller Lasse Abildgaard het voor de rust nog even spannend voor de Amsterdammers, maar schoot naast. Op dat moment stond het op het andere veld 0-2 voor bij FK Partizan. Daar maakten Dusan Makevic en Bogdan Kostic beide een doelpunt.

Tweede helft

Na de rust kwam Ajax O17 op 1-0 voorsprong. Jinairo Johnson schoof vanaf de linkerkant uiterst precies binnen. Vlak daarna, acht minuten later, schoot invaller Bendeguz Kovacs Ajax naar 2-0. Vanuit een voorzet van Mylo van der Lans schoot de aanvaller in een keer hard raak in de verre hoek.

Tot slot maakte Johnson zijn tweede treffer met een kopbal. Daarmee zette hij Ajax op de uiteindelijke eindstand 3-0.