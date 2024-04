Studenten zijn achterstallig onderhoud beu na slecht bereikbare brand: "Ingang al jaar dicht"

Voor Joshua en andere bewoners van een studentencomplex dichtbij station Sloterdijk is de maat vol: hun verhuurder XIOR is volgens de studenten nalatig in achterstallig onderhoud. Voor Joshua was de doorslag dat zijn huis twee weken geleden tot onbewoonbaar aan toe afbrandde en de brandweer niet goed bij de woning kon doordat de hoofdingang al zeker een jaar afgesloten is door een houten schot.

Joshua was niet thuis toen de brand in zijn keuken ontstond, zijn vriendin wel. "Ze belde me op dat het huis in de fik stond." Uiteindelijk redden zijn twee katten het niet." Enkele hoofdingangen van de drie gebouwen naast elkaar zijn al tijden kapot en hebben er - volgens de verhuurder vanuit veiligheidsoverweging - een houten schot voor zitten. Joshua legt niet de schuld van de brand, maar wel de verantwoordelijkheid voor de veiligheid daarna bij verhuurder XIOR. "De brandweer kon niet door de hoofdingang, uiteindelijk is ons huis onbewoonbaar verklaard. Dit is niet oké." De problemen stapelen zich op voor Joshua en zijn medebewoners op de Naritaweg.

De brandweer bevestigt dat de houten plaat voor de ingang het blussen heeft bemoeilijkt. Een woordvoerder: "We kunnen niet zeggen of de brand echt kleiner zou zijn geweest als we wel door de voordeur heen konden. De brand is nog steeds snel geblust, er is bijvoorbeeld geen schade in andere woningen. Maar het heeft het niet makkelijker gemaakt."