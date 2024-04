Werk aan tramspoor op kruising Overtoom: "Voorkomen dat de tram ontspoort"

Het tramspoor op de kruising van de Overtoom en de Eerste Constantijn Huygensstraat is aan het einde van zijn levensduur en wordt vervangen. De kruising is daarom deels afgesloten voor verkeer. In Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Linda Ugur-van Schaik over het werk aan de trambaan.

Een deel van het tramspoor is al verwijderd. "Het tramspoor moet vervangen worden als gevolg van slijtage", legt Ugur-van Schaik uit. "Dit doen we om te voorkomen dat de tram ontspoort en om te zorgen dat de dienstregeling in stand blijft."

De kruising is een drukke verkeersader in de stad. Dat merkt ook een werkman op. "Het is heel druk en dat is soms jammer", vertelt hij. "Maar het is ook heel leuk omdat je in de stad bent. Je ziet veel, je maakt veel mee, er is altijd wel een lolletje."

Werk in de nacht De werkzaamheden vinden niet alleen overdag plaats. Ook wordt er af en toe 's nachts aan het spoor gewerkt. Toch wordt er veel rekening gehouden met omwonenden. "De werkzaamheden die de meeste geluidsoverlast veroorzaken, worden voornamelijk overdag uitgevoerd", vertelt Ugur-van Schaik. "Ik denk dat dat wel een beetje irritant is als je net wakker wordt", vertellen twee kleine meisjes in een bakfiets. "Dan hoor je de hele tijd 'brrrr".

Gevolgen voor het verkeer Autoverkeer kan tijdelijk niet rechtdoor op de Overtoom en de Eerste Constantijn Huygensstraat. Auto's worden verplicht rechtsaf gestuurd op drie van de vier zijdes van het kruispunt. Rechtsaf slaan vanaf de Eerste Constantijn Huygensstraat richting Stadhouderskade is niet mogelijk. Voor fietsers en voetgangers zijn er geen omleidingsroutes. Op het kruispunt staan verschillende verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden. De tram rijdt met een aangepaste dienstregeling om het werk heen. De werkzaamheden duren nog tot vrijdag 12 april.