Seedorf sluit terugkeer bij Ajax niet uit: "Maar voorlopig nog geen sprake van"

"Dat zou best wel eens kunnen", antwoordt Seedorf op de vraag of hij zich ooit terug ziet keren bij de club. Je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt, maar voorlopig is er geen sprake van."

Het leven

In gesprek met AT5 gaat Seedorf, die in Amsterdam is omdat hij binnenkort een voetbalwedstrijd organiseert, even in op de huidige situatie bij Ajax. "Ik ben hier opgegroeid, dus alles wat er gebeurt, volg ik. Je hoopt dat alles goed gaat, maar net zoals in het leven zijn er soms ook mindere momenten. Maar juist op die momenten moet je samen blijven."

Welke rol hij dan zou willen invullen, laat de viervoudig winnaar van de Champions League ook in het midden. Na zijn spelerscarrière probeerde Seedorf het verschillende keren als trainer, maar in die rol was hij tot nu toe niet succesvol. Trainersklussen bij AC Milan, Deportivo La Coruna en Shenzhen FC liepen na vijf maanden stuk. Als bondscoach van Kameroen hield de voormalig international het ongeveer een jaar vol.

Bellen?

Een jaar geleden beweerde oud-voetballer Ruud Gullit dat Seedorf zich tevergeefs had aangeboden voor een rol in de directie van Ajax. Maar volgens Seedorf, inmiddels lid van de raad van commissarissen bij de KNVB, is er nooit contact geweest tussen hem en de club over een mogelijke terugkeer.

Of ze hem nog kunnen bellen? "Iedereen kan altijd bellen, maar dat is nu even niet relevant", zegt hij, doelend op de huidige situatie bij de club nu directeur Alex Kroes geschorst is door de RvC. "Ik hoop dat Ajax heel snel rust kan vinden. Dat is goed voor het Nederlandse voetbal en goed voor de toekomst van de club."

Er zijn zoveel grote clubs die weleens door een mindere periode gaan, stelt Seedorf. "Dan is het belangrijk dat je juist samen blijft rustig blijft en probeert dingen goed op te lossen."