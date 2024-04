Amsterdam blijft in ieder geval tot 22 april derdelanders opvangen

De gemeente Amsterdam blijft in ieder geval tot 22 april zogeheten derdelanders uit Oekraïne opvangen. Dat laat wethouder Rutger Groot Wassink van sociale zaken weten. "Pas dan kan de IND uitsluitsel geven over de personen van wie de opvang moet worden beëindigd."

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet namelijk eerst aangeven wat de verblijfstitel van iemand is voordat de gemeente de opvang wil beëindigen. En vaststaat dat uitsluitsel over de ongeveer 50 derdelanders in de stad niet voor 22 april gaat komen. Door te wachten wil de wethouder voorkomen dat de opvang wordt beëindigd van mensen die er eigenlijk wel recht op hebben.

Oorlog

Derdelanders zijn mensen die tijdelijk in Oekraïne werkten of studeerden toen daar oorlog uitbrak en op de vlucht sloegen naar Nederland. Ze moesten eigenlijk op 2 april het land uit als ze geen asiel hadden aangevraagd. Sommige derdelanders hebben het terugkeerbesluit met succes aangevochten, zoals het geval was bij de Pakistaanse Hamid.