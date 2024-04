Trein tussen Amsterdam en Barcelona voorlopig nog op losse schroeven; Fransen zeggen 'non'

Vanaf 2025 wil het spoorbedrijf European Sleeper nachttreinen laten rijden tussen Amsterdam en Barcelona. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk nu een Franse spoorbeheerder dit niet ziet zitten. Het Franse spoor is volgens European Sleeper druk en wordt enorm verbouwd. "Dat soort werkzaamheden worden vooral 's nachts gedaan. En wij rijden met nachttreinen. Dus dan kom je met elkaar in botsing op het vlak van prioriteiten", vertelt het spoorbedrijf aan BNR .

Volgens Elmer van Buuren van European Sleeper, 'moeten ze even wennen aan het feit dat er een nieuwe partij is'. Iets wat volgens hem niet ongebruikelijk is tussen spoorbedrijven. Om de nachttrein vanuit de stad naar Barcelona te laten rijden, moet de trein dwars door Frankrijk.

Van Buuren vertelt aan BNR dat het niet mee valt om een plekje in de dienstregeling te krijgen. Naast dat het Franse spoor druk is, wordt er veel verbouwd door jaren achterstallig onderhoud. Als nieuwe speler staat Frankrijk niet te springen om het nieuwe spoorbedrijf. "Ze laten uitschijnen dat ze niet op ons hadden gerekend in de dienstregeling. En dat het een beetje lastig wordt om ons er ook nog bij te nemen", aldus Van Buuren.

'Lange adem'

Toch wijst hij op de Europese regels. Die beschrijven namelijk hoe spoorbedrijven om moeten gaan met vragen over capaciteit. "De Fransen zullen ook wel ruimte voor ons moeten maken."

Het project van de nachttrein naar Barcelona loopt door. Naast het regelen van de dienstregeling, worden treinen geregeld. Of het begin van 2025 als startschot van de nieuwe nachttrein mogelijk is, zal nog moeten blijken. Van Buuren: "Het zou ook 2026 kunnen worden. Maar die adem moeten we hebben. Als je treinen wil organiseren, moet je die adem hebben."

Sinds 25 maart rijdt de nieuwe nachttrein van European Sleeper rechtstreeks van Amsterdam naar Praag. Daarvoor was de eindhalte van de trein Berlijn.