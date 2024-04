Versterken brug op A7 begonnen: "Maanden ernstige verkeershinder tussen Amsterdam en Hoorn"

De werkzaamheden voor het versterken van de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal, zijn vanochtend van start gegaan. De weg blijft open voor verkeer. Op de ene helft wordt gewerkt en op de andere helft zijn per richting twee versmalde rijstroken beschikbaar. Dat zorgt de komende vijf maanden voor verkeershinder tussen Amsterdam en Purmerend, vertelt Harold Hansen van Rijkswaterstaat in Het Verkeer .

''Veel mensen wonen in Purmerend en werken in Amsterdam dus dat zal heel druk worden''

Automobilisten die we spreken zien op tegen verkeershinder. ''Veel mensen wonen in Purmerend en werken in Amsterdam dus het zal wel heel druk worden'', vertelt een dame bij de benzinepomp. Het wordt een gigantisch file probleem'', laat een ander weten.

''In die vijf maanden halen we het asfalt eraf en boren in de brug 50.000 gaten''

Hansen neemt ons mee naar de brug en laat zien waarom de versteviging nodig is. ''Het probleem zit eigenlijk boven mij, in de pijlertafel. In die pijlertafel zit te weinig staal.'' En daarom voldoet de brug niet meer aan de constructieve norm en is er sinds 2022 een gewichtsbeperking ingesteld voor vrachtverkeer zwaarder dan 30 ton.''

Om die gewichtsbeperking eraf te halen moet er extra staal in de brug worden aangebracht. En dat is een technisch ingewikkelde klus legt Hansen uit. "'De komende maanden boren we 50.000 gaten in de brug. En in die gaten stoppen we 15 kilometer stalen staven, wapening noemen we dat.''