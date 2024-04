Duizenden supporters bij laatste training Ajax voor Klassieker: "Je weet het nooit, hè?"

Morgen speelt Ajax de Klassieker in de Kuip tegen Feyenoord en vandaag stonden de supporters van de club traditiegetrouw langs de lijn om de spelers aan te moedigen. Hoewel Ajax niet als topfavoriet naar Rotterdam afreist, proberen de fans er de moed in te houden. "Als je geen vertrouwen hebt, komt het nooit goed", aldus een van de jongere supporters.

Ajax beleeft een gitzwart seizoen. Met nog zes competitiewedstrijden te gaan staat de club vijfde, een plek die recht geeft op een plaats in de Conference League.

Verlies tegen Feyenoord kan betekenen dat de Amsterdammers die plek af moeten staan tegen NEC. De Nijmegenaren staan twee punten achter Ajax en spelen morgen zelf ook tegen hun aartsrivaal: Vitesse. Die ploeg staat op dit moment 17e en moet inmiddels op een wonder hopen om niet te degraderen.

Kroes

De Klassieker komt ook nog eens na een uitermate onrustige week voor Ajax. Dinsdag maakte de RvC bekend dat Alex Kroes voorlopig aan de kant is gezet als algemeen directeur. Kroes, die sinds 15 maart directeur is, bleek aandelen te hebben gekocht op het moment dat hij een mondeling akkoord had over zijn aanstelling bij de club. Omdat die aanstelling nog niet bekend was gemaakt, handelde Kroes volgens de club met voorkennis.

Supporters zijn niet blij met het handelen van de RvC, die onverbiddelijk is richting Kroes, en hopen dat de directeur alsnog aanblijft. "Net als bij de aanstelling en controle van Sven Mislintat als technisch directeur, is de RvC ook onzorgvuldig te werk gegaan bij het aanstellen van Alex Kroes", aldus supportersclub AFCA.