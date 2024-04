Van 't Schip na totale afgang Ajax: "Meer dan beschamend"

Nooit eerder in de clubgeschiedenis werd Ajax zo vernederd als vandaag in De Kuip. John van 't Schip noemt de 6-0 'teleurstellend' en 'beschamend' en had meer van de spelers verwacht. "We zijn vandaag gewoon aan alle kanten afgetroefd. Fysiek, mentaal en op intensiteit", zei hij na afloop.