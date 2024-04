Harde kern wacht spelersbus bij Arena op, Van 't Schip stapt uit en gaat in gesprek

Na de deceptie tegen Feyenoord in De Kuip is de spelersbus door honderden supporters bij de Arena opgewacht. De harde kern riep leuzen als 'schaam je kapot' en 'uitstappen'. Ook keerde een deel van de harde kern de spelersbus de rug toe.

Ondanks een grimmige sfeer stapte trainer John van 't Schip uit en ging in gesprek met een aantal mensen. Na een aantal minuten stapte hij weer in en reed de bus verder.

Van 't Schip noemde de 6-0 in de persconferentie 'teleurstellend' en 'beschamend' en had meer van de spelers verwacht. "We zijn vandaag gewoon aan alle kanten afgetroefd. Fysiek, mentaal en op intensiteit", zei hij na afloop.