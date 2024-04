Nationaal Holocaustmuseum trekt 17.000 bezoekers in één maand

Het Nationaal Holocaustmuseum is vandaag precies een maand open en trekt meer bezoekers dan verwacht. Hoewel de start onrustig was vanwege de demonstraties tegen de komst van de president van Israël bij de opening, merkt het museum daar in de afgelopen weken weinig van. 17.000 mensen hebben de tentoonstelling inmiddels gezien. Een bezoek dat niemand onberoerd laat. "Het laat me dichter bij de slachtoffers komen."

"Dit is een van de stenen die naar boven gesjouwd moesten worden uit de steengroeve bij Mauthausen", vertelt een bezoeker. "Die steen is 50 kilo zwaar en die trap was heel gevaarlijk. Dus om de haverklap vielen er Joden naar beneden en dan waren ze meteen ook dood. Het grijpt mij aan, omdat er een niet-Jood een steen overneemt van een Jood die die steen niet kon dragen en daarmee gered wordt. Ik denk dat ik die tweede steen niet over zou nemen. Want dat is de vraag die steeds bij ons opkomt: wat zouden wij doen als we voor zulke keuzes kwamen te staan?"

Geraakt

Het is elke dag druk in het Nationaal Holocaustmuseum, dat 10 maart open ging. Per dag komen er gemiddeld 550 bezoekers. Het zijn vaak Nederlandse families, veel mensen met een Joodse achtergrond die lang op dit museum hebben gewacht. Maar ook bezoekers uit Duitsland en de Verenigde Staten, ziet conservator Annemiek Gringold. "Veel bezoekers zijn aangeslagen als ze hier komen. Opvallend is dat mensen zo'n tweeënhalf tot drie uur in het museum verblijven. Dat is bijna drie keer zo lang als bij een kunstmuseum van deze grootte en twee keer langer dan bij een historisch museum. Mensen geven ook aan dat ze nog eens terug willen komen. Vaak zijn ze er als ze thuis komen nog steeds mee bezig."