12 jaar cel voor doden en in metalen kist verstoppen van lichaam Jane Johnsen (65)

De rechtbank heeft de 55-jarige Bas M. tot een celstraf van 12 jaar veroordeeld voor het doden van de 65-jarige Jane Johnsen en het wegmaken van haar lichaam . De vrouw was in oktober 2022 al een maand vermist toen de politie haar lichaam in een metalen kist aantrof in een woning aan de Jonge Roelensteeg in het Centrum. Bas M. ontkent dat hij Jane, met wie hij jarenlang een relatie had, heeft gedood. Wel verklaarde hij in de rechtszaal hoe hij het lichaam inwikkelde in tentzeil en in de kist stopte.

"Jane Johnsen is eigenlijk een mysterie", zo vertelde de officier van justitie een maand geleden tijdens de strafzaak van Bas M. "Ze leefde onder de radar en ook werden geen nabestaanden of familieleden gevonden. "Juist deze omstandigheden maakten dat ze voor een langere periode zonder alarm vermist kon zijn", aldus de OvJ. Toen de politie het lichaam van de 65-jarige in de metalen kist aantrof, was ze al een maand vermist .

De verdachte verklaarde eerder dat hij het lichaam in de hal had gevonden. Het lichaam zou volgens hem toen al koud zijn en Johnsen zou al overleden zijn. De rechtbank gaat hier niet in mee: "Hij weet niet hoe lang dit duurde en verklaarde wisselend over de duur en de verrichte handelingen."

Volgens de rechtbank zaten naasten weken in onzekerheid over haar lot. "Door haar lichaam wekenlang in een kist verborgen te houden gedroeg hij zich respectloos naar haar toe. Het lichaam is in gevorderde staat van ontbinding teruggevonden en kon dus niet waardig worden begraven."

De rechtbank gaat uit van een ruzie die is geëscaleerd, al dan niet onder invloed van middelen: "De rechtbank rekent het de 55-jarige man aan dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven en heeft gelogen over de verdwijning van de vrouw", aldus de rechtbank. Hierdoor bemoeilijkte de man het forensisch onderzoek naar de doodsoorzaak van het slachtoffer.

"Ik ben toen in paniek geraakt en dichtgeklapt. Ik wist niet wat me overkwam"

Hoewel Bas M. tijdens de strafzaak vertelde Johnsen niet te hebben gedood, eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van 14 jaar. De man vond het lichaam van de vrouw naar eigen zeggen op de overloop nadat hij een avond niet thuis was geweest. "Ik ben toen in paniek geraakt en dichtgeklapt. Ik wist niet wat me overkwam", aldus Bas M. een maand geleden.

Fles port

Tot in detail deed M. zijn scenario uit de doeken. Na de vondst zou hij met een fles port een nacht naast het lichaam van Johnsen hebben gezeten. Vlak daarna zou hij het lichaam in de 'grow room' hebben gelegd, een ruimte in de woning die was ingericht als wietplantage. Daar wikkelde hij haar later in een tentzeil met wierook en bloemen en stopte haar lichaam in een metalen kist.

Laatste teken van leven

Op 2 september was er een laatste teken van leven van de vrouw. Uiteindelijk deed iemand van de coffeeshop – naast de woning – een melding waardoor de zaak aan het rollen komt. Die man vertelde dat er ruzie was en dat hij het uiteindelijke slachtoffer, die normaal dagelijks op de koffie kwam, sindsdien niet meer heeft gezien.

De politie ging daarop naar de woning, maar troffen de vrouw niet aan. Enkele tijd later was er weer een doorzoeking. Jane werd niet gevonden, maar Bas M. werd wel aangehouden op verdenking van moord. Later stuitte de politie op de metalen kist, waar het lichaam in bleek te zitten. Het Openbaar Ministerie gaat er nog altijd vanuit dat Johnsen begin september is gewurgd tijdens een ruzie, waarna M. haar in de kist heeft gestopt.

Alle partijen hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.