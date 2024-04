Transformatie Diepenbrockstraat naar 30km weg bijna klaar

Deze week zijn we met Het Verkeer terug op de Diepenbrockstraat. Een jaar geleden startten hier de werkzaamheden aan de weg en die zijn nu bijna afgerond. Maar voor het zover is, komt er nog een afsluiting aan voor het verkeer. We spreken projectmanager Gijs Westerbos over de vorderingen.

AT5

Projectmanager Gijs Westerbos is tevreden over de voortgang van de werkzaamheden. "De werkzaamheden lopen op het einde nu. We hebben in een jaar tijd maar vijf weken vertraging opgelopen." De vertraging ontstond door extra werkzaamheden van Waternet en het verbeteren van de condities voor de bomen.

Een jongen op de fiets geeft aan dat hij de werkzaamheden vervelend vindt. "Het is een beetje chaotisch. Ik hoop dat het snel klaar is." Anderen geven aan weinig problemen te hebben met het werk aan de straat. "Ik heb er niet zo veel last van omdat ik nu loop. Maar het duurt wel lang", vertelt een bewoner. "Ik kachel lekker door. Dit zijn maar de kleine tegenslagen des levens", vertelt een andere voorbijganger.

AT5

30 kilometer "De grootste verandering is dat de straat een 30 km/u weg is geworden", geeft Westerbos aan. Ook zijn er vrijliggende fietspaden langs de weg aangelegd. Door de aanpassing aan de weg is er ruimte ontstaan om de straat extra te vergroenen. "In totaal is in dit project 900m² verharding eruit gehaald en vergroend."

De werkzaamheden zijn dan wel bijna klaar, toch moet de straat nóg een week afgesloten worden. Dit zal gebeuren in de week van 29 april. De afsluiting geldt ook voor fietsers. "Wij gaan die week de rijbaan en het fietspad helemaal asfalteren en belijnen. Dit is niet mogelijk met het verkeer op het werkvak", vertelt Westerbos. Begin mei zijn de werkzaamheden klaar en is de Diepenbrockstraat weer toegankelijk voor al het verkeer.