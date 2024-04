Moeder van ontvoerde Insiya bij hoger beroep: "Beschamend dat er na 7,5 jaar geen oplossing is"

"Een poging om onder woorden te brengen hoe ik me voel als moeder, wiens dochter op abrupte en zeer brute wijze van haar is afgepakt, is een onmogelijke taak. Alles wat ik doe om mijn dochter weer bij mij te hebben, beheerst mijn leven", dat zei de moeder van Insiya vandaag bij het hof. Ze werd ontvoerd als peuter en is nu tien jaar oud. Het is vandaag de tweede dag van het hoger beroep tegen onder andere de vader van het meisje, die haar in 2016 ontvoerde uit de woning van haar oma.

"Je kunt iemand één keer van het leven beroven, maar Insiya wordt elke dag van haar leven beroofd. Want vrijheid is leven en leven is vrijheid. En die vrijheid is haar afgenomen", aldus Nadia Rashid. "En in de levensfase waar Insiya nu zit, is het van cruciaal belang dat er herstel komt. Want ze is nu op een leeftijd dat ze zich gaat afvragen wie ze is en wat haar levensverhaal is. Waar haar mama is en waarom ze niet bij mama mag zijn of met haar mag praten."

De ontvoering

In 2016 werd de toen 2-jarige peuter Insiya door een groep mannen ontvoerd uit de woning van haar oma in Watergraafsmeer. Vader Shehzad Hemani is hoofdverdachte en gaf de groep mannen de opdracht het kind mee te nemen. Ze verbleef daarna kort in een woning in Duitsland, waarna ze werd meegesmokkeld naar India. Sindsdien stelde Nadia Rashid alles werking om haar kind weer terug te krijgen. Maar ondanks een celstraf van 9 jaar die hem werd opgelegd door de rechtbank, dwangsommen en een internationaal opsporingsbevel, is de man nog altijd in India. Vermoedelijk met Insiya.