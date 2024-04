OM eist in hoger beroep 9 jaar cel tegen vader voor brute ontvoering peuter Insiya

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 9 jaar cel tegen Shehzad Hemani, de vader van de ontvoerde Insiya. Het meisje werd in 2016 uit de woning van haar oma meegenomen en illegaal meegesmokkeld naar India. Eerder werd hij ook al tot 9 jaar cel veroordeeld, maar ondanks een internationaal opsporingsbevel en een dwangsom verblijft de man nog altijd in India, vermoedelijk nog altijd samen met de inmiddels 10 jaar oude Insiya.

"Al bijna acht jaar is Insiya gescheiden van haar moeder en familie hier. Het moet vreselijk zijn om niet te weten hoe het met je kind gaat en hoe ze zich ontwikkelt. Ik heb respect voor de waardige manier waarop mevrouw Rashid hier vertelt wat het met haar doet, maar ook met haar zus en haar moeder", aldus de officier van justitie vandaag. Oud-agenten en mariniers In de zaak staan in totaal zes verdachten terecht, zij maakten deel uit van het team dat volgens een nauwgezet plan Insiya ontvoerden. Onder hen zijn oud-politieagenten, een oud-marinier en een Amerikaan die werkzaam was bij de CIA. Zij stelden zelf mee te werken aan 'iets goeds', naar eigen zeggen beseften sommigen dat ze mee hadden gewerkt aan het onrechtmatig meenemen van het kind. Een van de ontvoerders verklaarde afgelopen dinsdag: "Ik ben daar niet nadenkend genoeg in meegegaan en uiteindelijk heeft dat geleid tot de feiten van die dag. Achteraf kun je je voor je kop slaan dat je daar niet de helderheid van geest had om er uit te stappen." Tegen de vader werd vandaag 9 jaar cel geëist, de andere verdachten hoorden straffen tot ruim vier jaar tegen zich eisen. De verdachten In totaal zijn er zes verdachten betrokken bij de ontvoering van Insiya. Volgens het OM hebben de verdachten allemaal verschillende rollen. Hemani schakelde de hulp van oud-politieman Erik S. die een coördinerende rol aannam. Hij was vanaf het begin betrokken bij de voorbereidingen en heeft andere verdachten benaderd om mee te helpen met de ontvoering. Huibert V. is observator, met als doel het achterhalen van de verblijfplaats van Insiya en Nadia. Operatie 'Barney' Insiya's vader werd in 2020 bij verstek veroordeeld tot negen jaar cel voor de ontvoering en het onttrekken van zijn dochter aan het ouderlijk gezag. De vader van het meisje gaf de opdracht tot de ontvoering en bereidde deze samen met de neef en zes andere verdachten nauwkeurig voor, onder andere in de vorm van een plan van aanpak met de titel “operatie Barney”, zo verklaarden medeverdachten eerder in de zaak. In het plan werd gesproken over het gebruik van tiewraps en een taser. Daarnaast was de datum van de ontvoering was bovendien specifiek gekozen, één dag voor de zitting rondom de voogdij over Insiya. De vader gaf aan de andere daders een ‘starterspakket’ met informatie uit eerdere observaties en financierde bovendien de hele operatie.

Quote "Alles wat ik doe om mijn dochter weer bij mij te hebben, beheerst mijn leven" Nadia Rashid, moeder Insiya

De moeder van Insiya, Nadia Rashid, maakte tijdens het hoger beroep op indringende wijze gebruik van haar spreekrecht. Ze zet nog altijd alles op alles om haar dochter terug te krijgen. "Een poging om onder woorden te brengen hoe ik me voel als moeder wiens dochter op abrupte en zeer brute wijze van haar is afgepakt, is een onmogelijke taak. Alles wat ik doe om mijn dochter weer bij mij te hebben, beheerst mijn leven. Alle stappen en acties die ik heb ondernomen en nog steeds onderneem (…) zijn in mijn geheugen gegrift, op mijn netvlies gebrand en voelbaar in elke vezel van mijn lichaam", aldus Rashid. Contact met Insiya Sinds de ontvoering heeft Nadia bijna geen contact met haar dochter gehad. "Van de 990 verplichte Skype-momenten sinds 2018 met Insiya, is Hemani alleen 3 Skype-momenten nagekomen. Dat is niet eens 1%. Ik heb mijn dochter bij elkaar misschien twee uurtjes via Skype gezien in 7,5 jaar tijd", aldus de moeder van Insiya vanochtend. Het hoger beroep zal in ieder geval nog twee dagen duren. Het hof doet naar verwachting over een maand uitspraak in de zaak.

