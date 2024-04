Rotonde Weesp dicht komende week: ''Bereikbaarheid Weespersluis en bedrijventerreinen grootste uitdaging''

We verplaatsen ons met Het Verkeer deze week even naar het 'andere stukje Amsterdam', namelijk Weesp. Hier is vorig jaar een nieuwe rotonde aangelegd op de Leeuwenveldseweg. Het was toen te koud om de laatste laag asfalt aan te brengen. Nu de temperaturen hoog genoeg zijn wordt het werk komende week afgemaakt. Projectleider Herman Heijen legt uit wat de werkzaamheden inhouden en waar het verkeer rekening mee moet houden vanaf maandag 15 april.

De rotonde Leeuwenveldseweg is vorig jaar aangelegd voor de bereikbaarheid van de nieuwbouwwijk Weespersluis. Maar nog altijd mist de bovenste laag asfalt. ''Het werd toen te koud om te kunnen asfalteren en daarom moesten we het uitstellen'', legt Heijen uit. ''Nu de temperaturen hoog genoeg zijn kunnen we het werk afmaken.'' Automobilisten die we spreken vinden het goed dat de rotonde wordt afgemaakt. ''Het wegdek is nu niet zo mooi als een asfaltweg hoort te zijn'', vertelt een vrouw bij de benzinepomp. Maar de werkzaamheden gaan wel voor hinder zorgen. En daar zijn mensen minder blij mee. "'Het is gewoon knudde'', vertelt een man kort maar krachtig. ''Ja lastig, je moet weer omrijden en dat kost ook extra benzine'', vertelt een ander.

Quote ''We moeten ervoor zorgen dat verkeer, met name vrachtverkeer, niet onnodig in het centrum terecht komt'' Herman Heijen - Projectleider

Tijdens deze werkzaamheden is de grootste uitdaging het verkeer in goede banen te leiden. ''De bereikbaarheid van Weespersluis en de twee bedrijventerreinen van Weesp zijn onze grootste uitdaging'', aldus van Heijen. ''We moeten ervoor zorgen dat verkeer, met name vrachtverkeer, niet onnodig in het centrum terecht komt.''

Gevolgen voor het verkeer De rotonde Leeuwenveldseweg is vanaf maandagochtend 15 april tot vrijdag 19 april einde dag afgesloten voor autoverkeer. Voor bewoners van Weespersluis geldt een omleiding via de Korte Muiderweg. Het bedrijventerrein bij de Nijverheidslaan is alleen te bereiken via de Korte Muiderweg. ''Geef deze route door aan bezoekers en leveranciers'', roept Heijen op. Vanaf de A1 is de route al aangegeven. Verkeer richting de bedrijventerreinen Noord en het Centrum rijdt over de Waterlinie. De bezinepomp op de Leeuwenveldseweg blijft bereikbaar via de Korte Muiderweg. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werk. ''Als het weer mee zit zijn de werkzaamheden vrijdagmiddag 19 april klaar en gaat de rotonde weer open voor verkeer'', sluit Heijen af.

Overzicht omleidingen tijdens de werkzaamheden - AT5