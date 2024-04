Speciale open dag om meiden naar technische opleidingen HvA te krijgen

Nog steeds zijn meiden lastig te enthousiasmeren voor een technische studie of beroep. Daar wil de HvA met een speciale open dag voor meiden verandering in brengen. "Hoog tijd dat meiden leren dat ze hetzelfde kunnen bereiken als mannen."

Honderd meiden uit havo 3 en vwo 4 van het Ir. Lely Lyceum zijn druk in de weer met het solderen van een sleutelhanger. Ze hebben net een mini-college gevolgd over vrouwen in games. "Ik vind het wel leuk dat dit georganiseerd wordt, maar ik denk niet dat ik iets hier iets later mee wil doen", vertelt een meisje.

En dat is precies waar de HvA met de Girls' Day juist wel op wil inzetten: meer vrouwen in de techniek. Het percentage vrouwen in de techniek en ICT blijft steken zo'n 16 procent. Nederland is daarmee de hekkensluiter van Europa.

Stereotypen

Dat er zo weinig vrouwen kiezen voor de techniek heeft volgens organisator Sanne Koopmans-van Dorp van de HvA te maken met stereotypen. "Meiden krijgen vaak te horen dat techniek iets voor jongens is, waardoor veel meiden ook weinig zelfvertrouwen hebben dat ze dit kunnen. We hopen met deze dag en workshops een zaadje te planten om een technische opleiding te doen en die onzekerheid weg te halen. Uiteindelijk willen we meer diversiteit in de techniek."

Lang niet iedereen overweegt na vandaag een technische opleiding te gaan volgen, hoewel een meisje wel enthousiast is: "Het geluk dat je voelt van nieuwe dingen ontdekken, dat lijkt me leuk. Ik hou ook van leren en de wereld om je heen beter begrijpen lijkt me wel interessant."

Iets meer

De HvA ziet wel een kleine toename in inschrijvingen de laatste jaren. In 2023 was 28% van de inschrijvingen op de Faculteit Techniek vrouw. In 2017 was dat nog 21%. Ook de aanmeldingen voor studie ICT is met een paar procent gegroeid, namelijk naar 10%. Naast de HvA organiseren ook de UvA, VU en ROC ook een Girls' Day.