Duitsers zijn 'fertig' met trein van CS naar Basel en trekken stekker uit directe verbinding

Eigenlijk wordt de directe verbinding pas met de komst van de nieuwe dienstregeling uit de roulering gehaald. Maar omdat er komende zomer in Zuid-Duitsland langdurig aan het spoor wordt gewerkt, vertrekt de laatste rechtstreekse ICE naar Basel al op 15 juli. Reizigers naar Basel kunnen vanaf dan gebruik maken van de rechtstreekse nachttrein of overdag reizen via een overstap in Mannheim, de reis duurt 6,5 uur.

De NS en Deutsche Bahn zien dat steeds meer reizigers de trein richting München, de derde grote stad van Duitsland, willen pakken. Daarom zijn er plannen om vanaf Amsterdam direct richting de stad te rijden. De verbinding komt dan langs Utrecht, Arnhem, Frankfurt Airport en Stuttgart en zou vanaf 2025 moeten rijden. Het definitieve besluit over de nieuwe verbinding naar München hangt nog wel af van de verdeling van de capaciteit door de netbeheerders in Duitsland en Nederland die in augustus plaatsvindt.