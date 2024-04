Cameratoezicht op en rond Du Perronstraat na grote explosie en angst in de buurt

Naar aanleiding van de explosie op 8 april aan de Du Perronstraat en de kans op herhaling hiervan, heeft burgemeester Halsema besloten een maand lang cameratoezicht op en rondom de straat in Nieuw-West te plaatsen. Bewoners waren bang na de explosie in het trappenhuis, waardoor de gevel er volledig uit werd geblazen. De politie trof na de explosie brandbare spullen aan en gaat uit van een misdrijf.

Door de explosie is de openbare orde op en rond de Du Perronstraat in Nieuw-West verstoord. Gisteren werd het cameratoezicht per direct ingesteld. Naast de Du Perronstraat vallen onder andere de straten Jan de Louterpad, Jan van Beersstraat en het Justus van Maurikstraat onder het gebied met camera's.

Paniek

Nadat er vroeg in de nacht een explosief afging, heerste er paniek in het appartementencomplex. Op dat moment waren er namelijk meerdere families aanwezig in het pand, onder wie twee kleine kinderen, die door de politie en brandweer uit hun woningen moesten worden gehaald.

De schade van de explosie is zichtbaar. De gehele pui van het trappenhuis van de benedenverdieping ligt eruit en ook op de bovenliggende verdiepingen is er schade. Van verbrande deurbellen, zwartgeblakerde deuren tot aan gesprongen ramen. Er raakt niemand gewond, maar de schrik zit er bij de bewoners van het pand goed in.

AT5 ging vlak na de explosie langs bij het appartementencomplex in Nieuw-West en sprak daar meerdere bewoners: