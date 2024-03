Meer gebieden onder cameratoezicht dan jaar geleden, meeste camera's in Nieuw-West

Het aantal gebieden dat op dit moment met camera's in de gaten worden gehouden vanwege ernstige geweldsincidenten of andere verstoringen van de openbare orde, is in een jaar tijd gestegen. Vorig jaar stonden er 32 gebieden onder toezicht, dat is nu gestegen naar 37, blijkt uit een inventarisatie van AT5. Het overgrote gedeelte van de camera's blijven ook voor een lange tijd staan. In Nieuw-West staan opnieuw de meeste camera's.

Cameratoezicht op de Nieuwmarkt - AT5 / Stefan Bunschoten

Van de 37 gebieden die onder toezicht staan, zijn er maar vijf gebieden die dat alleen deze maand nog hebben. In de overige 32 gebieden blijven de camera's in ieder geval tot het einde van dit jaar staan. Ondanks de lange tijd dat sommige gebieden onder toezicht van camera's staan, benadrukt burgemeester Halsema in alle besluiten dat de camera's er echt nodig zijn. Een woordvoerder van Halsema legde vorig jaar uit dat 'de verstoringen dan dusdanig ernstig zijn dat het de inzet van cameratoezicht rechtvaardigt én dat de inzet van andere minder ingrijpende maatregelen niet het gewenste resultaat heeft'. Nieuw-West nog steeds meeste camera's Net als vorig jaar telt Nieuw-West de meeste gebieden met camera's, al deelde het stadsdeel dat vorig jaar nog met het centrum. Acht gebieden staan onder toezicht en volgens cijfers van de politie heeft dat in de helft van de gebieden geleid tot een daling van het aantal incidenten. Dat was het geval bij het Piet Mondriaanplein, de Wildemanbuurt, het Lambertus Zijlplein en de Lodewijk van Deysselbuurt. In de laatstgenoemde daalde het aantal incidenten met ruim 30 procent. Maar omdat overlast en geweldsincidenten nog altijd een probleem vormen, blijven de camera's zeker tot het einde van het jaar hangen.

De gebieden die onder cameratoezicht staan op 8 maart 2024 - Gemeente Amsterdam

Maar niet in alle toezichtsgebieden in het stadsdeel is het aantal incidenten gedaald. Op het Delflandplein steeg dat aantal het sterkst, met bijna 70 procent. Bij een enquête onder de buurtbewoners kwam naar voren dat 21 procent zich er onveilig voelt, één van de hoogste percentages in alle toezichtsgebieden. Het Delflandplein behoort ook tot de top 3 locaties waar het vaakst overlast wordt ervaren, door jongeren, verslaafden en verwarde personen. In de Burgemeestersbuurt, waar ook Plein '40-'45 onder valt, en de omgeving van het Osdorpplein, is het aantal incidenten gestegen: respectievelijk 24 en 37 procent. Ook hier spreekt Halsema over overlast dat wordt veroorzaakt door jongeren. In de Burgemeestersbuurt wordt er daarnaast ook rekening gehouden met eventuele rellen van jongeren uit de gehele stad. Het laatste gebied in het stadsdeel waar met camera's de buurt in de gaten wordt gehouden, is de Bastenakenstraat in Nieuw-Sloten. Op 25 februari van dit jaar werd daar een man aangehouden die een explosieve stof bij zich had, en dat was niet het eerste incident in de straat. De camera's blijven er tot eind maart staan, maar kunnen altijd door de burgemeester worden verlengd. Toename van 650 procent Het centrum telt net als vorig jaar zeven gebieden waar camera's staan, maar heeft wel de stevigste stijging van het aantal incidenten. Alleen op Wittenburg, toevallig ook de enige echte woonwijk waar camera's staan in het stadsdeel, is het incidentenaantal gedaald. Bij het Centraal Station, op de Wallen, het Rokin, het Spui, het Rembrandtplein en het Leidseplein is het aantal incidenten met minimaal 119 procent toegenomen.

EOD doet onderzoek in de Bastenakenstraat na het incident in februari - Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Op het Spui en de omgeving van het Rembrandtplein is het aantal incidenten zelfs het meest gestegen van de gehele stad, namelijk met 380 en 650 procent. Het wegvallen van de coronamaatregelen, waardoor toeristen weer hun weg terugvonden naar Amsterdam, heeft volgens de burgemeester daar een grote rol in gespeeld. Bijna bij alle gebieden zijn zakkenrollerij en straatroven het grootste probleem. Van de 1228 incidenten bij Centraal was zakkenrollen goed voor meer dan de helft van het aantal incidenten. Ook geweldsincidenten zoals ruzie zijn goed voor een groot aantal van de incidenten, dat komt omdat de meeste gebieden ook uitgaansgebieden zijn. De stijgingen lijken fors, maar de aantallen zijn nu weer ongeveer gelijk met die van voor de coronapandemie. Voor Halsema de reden om overal het toezicht te verlengen tot in ieder geval eind 2025. Cameratoezicht tot februari 2026 Net als het centrum telt ook Zuidoost zeven gebieden met camera's, maar ook de meeste gebieden met tijdelijke toezicht. Bij de flat Kikkenstein en bij Kelbergen staan de camera's er nog zeker tot het einde van de maand, bij Kikkenstein werd de einddatum wel al een keer verlengd omdat de situatie nog niet verbeterd is. In februari werd er ook nog cameratoezicht ingesteld in Venserpolder, omdat de bewoners zich niet meer veilig voelen door drugsverslaafden, geluidsoverlast en geweld. Alleen zijn de camera's er niet voor een maandje, maar meteen voor twee jaar geplaatst.

Explosie bij Kelbergen eind februari - Inter Visual Studio

Opvallend in Zuidoost is dat, behalve bij de Arenapoort, bij de locaties het aantal geregistreerde incidenten is gedaald. Maar de daling is nog niet zo noemenswaardig dat het aantal camera's wordt verminderd. "De cameraprojecten worden als onmisbaar onderdeel gezien in de verbetering van de veiligheidssituatie", zo schreef Halsema in een van de besluiten. Buurtbewoners ervaren namelijk nog steeds overlast van jongeren en drugscriminaliteit. Grootste daling in Oost In Oost, waar vier gebieden onder toezicht staan, is de sterkste daling van het aantal geregistreerde incidenten geweest. Aan de Pampuslaan op IJburg daalde het aantal met maar liefst 67,7 procent. Maar het aantal incidenten nam wel weer toe toen de camera vanwege werkzaamheden werd verplaatst, dus stelt de gemeente dat de camera nog altijd nodig is. In de Dapperbuurt steeg het aantal incidenten wel, maar buurtbewoners en de gemeente zien alsnog een 'positieve ontwikkeling'. Alle camera's zijn daarom aan het einde van het jaar beoordeeld en waar het niet meer nodig was worden ze afgeschaald of verplaatst. Dat is voor de naastgelegen Indische Buurt niet te zeggen. Daar schrijft Halsema dat 'alle indicatoren een negatieve ontwikkeling laten zien'. Op beide locaties blijven de camera's nog zeker twee jaar staan.

Explosie op de Populierenweg in Oost - Inter Visual Studio

Aan de Populierenweg in Oost staan sinds eind februari camera's voor een maand. De reden is een explosie waarvan de politie het vermoeden heeft dat deze in verband staat met de moord op de rapper Bigidagoe. Op de muur van het pand werd, net als op een pand in Noord, het woord 'war' geschreven. In Oost raakte de gevel van het gebouw door de knal ontzet. Zes woningen zijn daardoor voorlopig onbewoonbaar verklaard. Drie explosies in een maand Net als in Oost heeft Noord ook een gebied wat onder tijdelijk toezicht staat. Tot begin april staan er camera's op de Westerduinenstraat, nadat er drie keer in februari een explosie plaatsvond bij hetzelfde pand. Na de eerste twee explosies, waar een paar uur tussen zat, werden er al camera's geplaatst. Een maand later werd het toezicht verlengd. De andere vier locaties in Noord staan zeker nog tot het einde van het jaar onder toezicht. Het gaat om de pont bij de Buiksloterweg, het Buikslotermeerplein, bij Mastbos en Lohuis en het Waterlandplein. Bij laatstgenoemde kijkt de burgemeester mogelijk naar het uitbreiden van het gebied, omdat de overlast van jongeren juist toeneemt. Zo zorgde een vandaal met vuurwerk voor enorme schade aan de basisschool in de buurt. Bij de pont aan de Buiksloterweg is er afgelopen zomer één camera weggehaald. Of dat effect heeft gehad kan nog niet worden gezet, het is te kort geleden om dat te beoordelen. Zuid en West het minst onder toezicht De stadsdelen Zuid en West staan beide met drie camera's het minst onder toezicht. In West staan de camera's er nog wel even, zeker tot 2025. Bij het Karel Doormanplein is Bos en Lommer ervaren bewoners nog steeds zo veel overlast dat het gebied zelfs werd uitgebreid. Ook rond de Jan Evertsenstraat en het Mercatorplein blijven de komende tijd de camera's hangen. Vanwege het aantal demonstraties, mogelijke rellen en overvallen in de buurt. Het plein is daarnaast ook 'een verzamelplek voor dakloze en andere kwetsbare personen'. In het gedeelte van de Vondelparkbuurt dat nog in West ligt hangen de camera's er ook al een tijdje. Er is uitgaansgeweld als het Leidseplein leegstroomt, en er vindt drugshandel plaats in de straten. De gemeente heeft al meerdere keren geprobeerd de overlast te verminderen, maar een echte afname blijft nog altijd uit.

Explosie aan de Westlandgracht in Zuid - Inter Visual Studio / Michel van Bergen

In Zuid staan twee van de drie gebieden onder langer cameratoezicht, alleen de Westlandgracht niet. Daar hangen de camera's er tot eind maart vanwege een explosie bij een woning. In De Pijp en de Diamantbuurt wordt er ook toezicht gehouden met camera's. In de Diamantbuurt zorgen jongeren voornamelijk voor overlast en in De Pijp komt dat door uitgaanspubliek en dak- en thuislozen. In het stadsgebied Weesp hangen er al een tijd camera's bij het station. Werkt cameratoezicht? Naast de locaties waar de gemeente al een lange tijd camera's heeft hangen, zoals rond de uitgaanspleinen, wordt er ook hier en daar na incidenten voor een korte tijd camera's geplaatst, zoals op de Populierenweg en de Westerduinenstraat nu het geval is. Maar de vraag blijft of het toezicht werkt. Uit de inventarisatie van de politie van de incidenten op de toezichtlocaties is te zien dat bij sommige locaties het aantal incidenten daalt, maar bij andere het juist toeneemt. Een woordvoerder van burgemeester Halsema liet eerder weten dat de werking van de camera's lastig te bepalen is. "We weten dat het instellen van cameratoezicht het veiligheidsgevoel van omwonenden over het algemeen verhoogt. Of het ook daadwerkelijk geweld, overlast, criminaliteit voorkomt kunnen we natuurlijk niet met zekerheid vaststellen." Volgens de woordvoerder komt dat omdat je niet weet wat er rond de locatie zou zijn gebeurd als er geen camera had gehangen en omdat het toezicht altijd gepaard gaat met een aantal andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld extra politiesurveillance of een alcoholverbod. "We kunnen als het rustig blijft op een locatie dus niet met zekerheid zeggen dat het puur door het cameratoezicht komt."

Alle 37 locaties onder cameratoezicht Nieuw-West: Lambertus Zijlplein, Lodewijk van Deysselbuurt, Burgemeestersbuurt, Wildemanbuurt, Osdorpplein, Delflandplein. Centrum: Centraal Station, Wallengebied, Rokin, Spui, Rembrandtplein, Leidseplein, Wittenburg. Zuidoost: Venserpolder, Arenapoort, Ganzenpoor, Kikkenstein, K-buurt, Kelbergen, Holendrecht. Noord: Buiksloterweg, Buikslotermeerplein, Mastbos en Lohuis, Waterlandplein, Westerduinenstraat. Oost: Populierenweg, Dapperbuurt, Indische Buurt, Pampuslaan. West: Karel Doormanplein, Mercatorplein, Vondelparkbuurt Oost. Zuid: De Pijp, Diamantbuurt, Westlandgracht. Weesp: Stationsgebied. Schuingedrukte locaties zijn voor een kortere periode.