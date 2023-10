Buurtbewoners voelen zich onveilig na drie explosies in een week, gemeente plaatst camera

Burgemeester Halsema heeft vanochtend besloten om een camera te plaatsen aan Volendammerweg in Noord nadat er bij dezelfde woning drie explosies hebben plaatsgevonden in een week tijd. Door de explosies voelen bewoners zich onveilig: "Ik kan niet rustig slapen, je wordt elke keer opgeschrikt."

Bewoners hoorden vanochtend rond 5.30 uur opnieuw een harde knal. Door de explosie ontstond er een brandje achter de voordeur dat snel onder controle was. In de nacht van maandag op dinsdag en de nacht van vrijdag op zaterdag was het ook raak.

In de wijk wonen veel gezinnen met kinderen en de schrik zit er na de derde explosie goed in. "Iedereen voelt zich hier nu onveilig", vertelt een buurtbewoner die anoniem wil blijven.

De camera blijft in ieder geval tot 1 november hangen.