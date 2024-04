Gemeente gaat voetbalscholen reguleren: "Ze zorgen voor uitholling verenigingsleven"

De gemeente wil de enorme groei aan voetbalscholen in de stad gaan reguleren. Er zijn nu maar liefst 58 voetbalscholen in Amsterdam. Die wildgroei heeft volgens sportwethouder Mbarki tot uitholling geleid van het verenigingsleven. "Met name bij minder sterke voetbalverenigingen zijn er negatieve gevolgen: teams vallen uit elkaar, trainers vertrekken en saamhorigheid verdwijnt."

De Amsterdamse Voetbal Agenda moet zorgen voor sterke verenigingen in alle wijken van de stad. Een onderdeel van deze agenda houdt in dat de gemeente niet-gereguleerde commerciële voetbalscholen in het lokale amateurvoetbal gaat aanpakken. Naast de verplichten zoals een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor trainers en het voldoen aan sociale veiligheidscodes, moeten deze voetbalscholen ook huur betalen voor het gebruik van gemeenschappelijke velden. "Voetbalscholen verplichten zich daarmee om te voldoen aan sociale veiligheidscodes, het hebben van een verklaring omtrent gedrag voor alle trainers en professionele werkwijzen", aldus Mbarki. Commerciële voetbalscholen Het aantal commerciële voetbalscholen is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Zo zijn er op dit moment bijna evenveel voetbalscholen als verenigingen in de stad: 58 stuks. "Dit heeft, los van de toegevoegde waarde van voetbalscholen, tot uitholling geleid van het verenigingsleven. Met name bij minder sterke voetbalverenigingen zijn er negatieve gevolgen: teams vallen uit elkaar, trainers vertrekken en saamhorigheid verdwijnt", stelt de gemeente. Daarnaast concurreren trainers van voetbalscholen met jeugdtrainers bij de club. "Ook dit zet het verenigingsmodel onder druk", aldus Mbarki.

AT5 / Luuk Koenen

Quote "Deze scholen kunnen heel leuk zijn, maar ze moeten op een normale, transparante manier opereren en de sport geen schade berokkenen" Sofyan Mbarki - wethouder Sport

Mbarki zegt van zijn voetballende zoons al jaren de verhalen over voetbalscholen te horen. "Deze scholen kunnen heel leuk zijn, maar ze moeten op een normale, transparante manier opereren en de sport geen schade berokkenen", vertelt hij. "De vereniging is de plek waar jonge en oudere Amsterdammers veilig en laagdrempelig kunnen sporten." Volgens Mbarki is dit belangrijk voor het sociale netwerk, hij ziet dat sommige voetbalscholen de clubs ondermijnen. "Daar doen we nu wat aan." Door de aanpak van de gemeente zullen voetbalscholen volledig integreren in verenigingen, waardoor de eigen jeugdopleiding wordt versterkt en uitgebreid. Als gevolg daarvan heeft de vereniging dan de regie en verantwoordelijkheid. "Ofwel de voetbalschool blijft extern en opereert volledig onafhankelijk van een vereniging. Zij dienen dan zelfstandig afspraken met de gemeente te maken over huur van gemeentelijke velden, basiseisen voor sociale veiligheid en een professionele werkwijze."

AT5

Meldpunt Volgens de gemeente zijn ouders niet altijd blij met voetbalscholen, zo worden jonge spelers soms alleen opgesteld bij een wedstrijd als ze meedoen met een voetbalschool. Ook wordt er soms ook extra geld gevraagd voor toernooien en voor activiteiten bij een profclub 'die in praktijk niet veel voorstellen'. Het is bij het Centrum voor Veilige Sport Nederland en de KNVB mogelijk om grensoverschrijdend gedrag te melden, maar is hier niet altijd de mogelijkheid om specifieke meldingen over bijvoorbeeld oneerlijk selectiebeleid door belangenverstrengeling te melden. "Omdat signalen over voetbalscholen nu informeel binnenkomen, stelt de gemeente een meldpunt in voor misstanden en vragen."