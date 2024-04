JoeyAK hoort in hoger beroep 4,5 jaar cel tegen zich eisen voor ontvoeren vrouw in 2019

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep 4,5 jaar cel tegen Joël H. - beter bekend als rapper JoeyAK - voor het ontvoeren, bedreigen en mishandelen van een vrouw in 2019. De rechtbank veroordeelde AK eerder tot ruim drie jaar cel, waartegen het OM in hoger beroep ging. JoeyAK is de voorman van de omstreden rapformatie 'Zone 6' uit Holendrecht.

De vrouw werd op 31 december 2019 meegenomen vanuit een huis in Noord en werd meegenomen naar een woning in Almere. Daar werd ze samen met haar kinderen van drie en zeven jaar oud vastgehouden. De vrouw werd mishandeld met een wapen en kreeg kokend heet water in haar nek gegoten. Op nieuwsjaardag werd ze bevrijd. De ontvoerders verdachten de vrouw ervan een tas met geld te hebben gestolen.

Tweede ontvoeringszaak

Tegen JoeyAK loopt nog een andere ontvoeringszaak, hij werd begin ruim een maand geleden veroordeeld tot vier jaar cel voor de ontvoering van een rivaliserende rapper Kobus L. De man werd in september 2022 door H. en andere leden van rapformatie Zone 6 uit Holendrecht gedwongen in een witte bestelbus te stappen. De rechtbank achtte bewezen dat hij in de bus urenlang werd mishandeld en zijn bezittingen af moest geven.

Volgens de rechtbank was er sprake van een langlopend conflict tussen AK en de andere rapper, de precieze aard kon door de rechtbank niet worden vastgesteld. Het slachtoffer werd naar de locatie gelokt en werd daar gedwongen een bus in te stappen. De rechtbank dichtte AK een leidende rol toe.

Moord op Bigidagoe

Een van de verdachten in die zaak was Danzel Silos, beter bekend als Bigidagoe. Hij stond samen met AK aan het hoofd van rapformatie Zone 6 uit Holendrecht. Terwijl Silos zijn uitspraak in vrijheid af mocht wachten werd hij vlak voor de uitspraak vermoord op de Rhoneweg in Sloterdijk.