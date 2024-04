Hoge Raad: definitief 30 jaar cel voor uitvoerders moord op advocaat Derk Wiersum

De jarenlange celstraffen die het Hof de twee uitvoerders van de moord op advocaat Derk Wiersum oplegde, blijven staan. Dat oordeelt de Hoge Raad. Giërmo B. en Moreno B. werden in februari vorig jaar tot 30 jaar cel veroordeeld. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, de zaak rondom verdachte Ridouan Taghi.

Advocaten van de verdachten waren tegen de eerder opgelegde celstraffen in cassatie gegaan, maar volgens de Hoge Raad is er geen motivering ingediend die tot vernietiging van de uitspraak van het hof kan leiden.

Advocaat Derk Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten bij zijn woning in Buitenveldert, één van zes kogels werd hem fataal. Op dat moment was hij de advocaat van de kroongetuige in het Marengo-proces. Daarin staat Ridouan Taghi nog steeds terecht. Hem werd levenslang door de rechtbank opgelegd, de zaak loopt nu in hoger beroep.

Naast de veroordelingen van Giërmo B. en Moreno B. werd onlangs ook een neef van Ridouan Taghi veroordeeld voor het organiseren van de moord. Hem werd 26 jaar cel opgelegd. Ook hij ging in hoger beroep.