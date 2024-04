Ouders houden kinderen thuis bij lhbti-voorlichting COC Amsterdam: "Discussie verhardt"

Het COC Amsterdam vraagt steeds vaker aan scholen om niet aan te kondigen dat zij voorlichting komen geven over seksuele diversiteit. Reden: er is steeds meer weerstand rondom het onderwerp. Dat zegt de lhbti-organisatie in het nieuwe AT5-jongerenprogramma Nu Zijn Wij.

Uit terugkerend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de afgelopen vijftien jaar Nederlanders positiever zijn gaan denken over lhbti'ers, maar het COC Amsterdam heeft andere ervaringen.

"Ik heb juist het idee dat de laatste tijd de discussie verhardt. Mensen zijn best wel moe van het onderwerp en er is best wel wat weerstand", zegt Eef van Koersveld, voorlichter bij de lhbti+organisatie.

Voor het COC wordt voorlichting geven op scholen steeds ingewikkelder. Van Koersveld: "We vragen soms aan scholen om ons niet aan te kondigen, omdat leerlingen dan zelfs briefjes krijgen van ouders zodat ze niet naar onze voorlichting hoeven te komen. Dat komt de tolerantie niet ten goede. Het staat ook het gesprek in de weg."

'Antisfeer'

In het nieuwe AT5-jongerenprogramma Nu Zijn Wij reageert burgemeester Halsema geschokt: "Het is heel ernstig. Je ziet dat er een soort antisfeer aan het ontstaan is tegen seksuele voorlichting en variatie en dat komt van allerlei kanten."

"Wij proberen mensen heus niet over te halen om lesbisch of wat dan ook te worden, we gaan het gesprek aan over welke vormen van leven er allemaal zijn en hoe we respectvol kunnen blijven richting elkaar", aldus Van Koersveld.

De hele aflevering van het nieuwe AT5-programma Nu Zijn Wij, gemaakt samen met studenten van het ROC van Amsterdam, is vanavond te zien om 21:00 uur.