Boete van 250 euro voor vernielen regenboogvlag

De rechtbank heeft een 28-jarige man een boete van 250 euro opgelegd voor het vernielen van een regenboogvlag bij een café aan de Vijzelgracht. De man werd eind augustus aangehouden nadat een medewerker zag dat hij de vlag aan het vernielen was. "Hij liet zich vervolgens ook negatief uit over de queer-community", vertelde een politiewoordvoerder destijds.

De man moest zich gisteren bij de rechter verantwoorden. De politie vertelde eerder dat er bij het vernielen van de vlag duidelijke aanwijzingen waren dat discriminatie een rol speelde. "Dit discriminatieaspect zal bij het afdoen van de zaak als strafverzwarende omstandigheid worden meegenomen", aldus de woordvoerder van de politie eind augustus.

Stoeptegel door de ruit

Regenboogvlaggen worden in de stad vaker vernield of gestolen. Daarnaast geven veel mensen in de LHBTIQ-gemeenschap aan dat ze steeds vaker haatleuzen te horen krijgen of geweigerd worden voor een taxirit. In het eerste weekend van de Queer & Pride werd de regenboogvlag die bij de Sloterplas werd gehesen al gestolen.

Wethouder Touria Meliani (Diversiteit) noemde het gedrag 'onaanvaardbaar'. "Zichtbaarheid is namelijk enorm belangrijk voor de acceptatie en veiligheid van de LHBTIQ+gemeenschap", schreef de wethouder op haar Instagram.