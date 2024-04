Zuidoost nl Nu ook in Zuidoost vrijwilligersvervoer voor ouderen: "Voelt als een schoolreisje"

Als laatste stadsdeel heeft nu ook Zuidoost vrijwilligers die ouderen rondrijden. Vanaf begin deze maand kunnen mensen - vooral ouderen - die zich eenzaam voelen of slecht ter been zijn er even tussenuit.

Op elke doordeweekse dag is er tussen 10.30 uur en 14.30 uur een busje van zorgorganisatie Cordaan beschikbaar om ouderen rond te rijden. Alles wordt geregeld en uitgevoerd door vrijwilligers. De busjes rijden al vanaf 4 april, maar gisteren was er bij zorgcentrum Ebden Haëzer een officieel momentje om de komst van vrijwilligersvervoer naar Zuidoost te vieren. Daarbij waren ook de wethouders Melanie van der Horst (Vervoer) en Alexander Scholtes (Zorg) aanwezig. Scholtes: "We willen dat vrijwilligersvervoer in de hele stad wordt uitgerold. We zien het nu ook in de hele stad en nu dus ook in Zuidoost. Het is fijn dat Cordaan die busjes al had en kennelijk stonden die een deel van de dag stil. Dus die konden ze perfect gebruiken voor vrijwilligersvervoer."

Potje nog niet leeg Tot nu toe is het alleen mogelijk om met meerdere mensen zo'n busje te reserveren. Het allereerste uitje begin deze maand was een bezoek aan Volendam. En daar zijn de mensen die meegaan maar wat blij mee: "Het voelt als een schoolreisje." Mogelijk dat in de toekomst mensen ook individueel een ritje kunnen aanvragen. Voor bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper of huisarts. Scholtes: "Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Dat je er ook individueel op uit kan. Dat willen we ook graag stimuleren, maar dat moeten we echt samen doen. Daar hebben we vrijwilligers voor nodig, organisaties uit de buurt die dat willen gaan opzetten. Dan gaan we ze helpen. We hebben hier vorig jaar extra geld voor vrijgemaakt en dat geld is nog niet op. Dus mensen uit Zuidoost, wilt u aan de slag hiermee, heeft u een initiatief om vrijwilligersvervoer te gaan opzetten, kom naar ons en dan gaan we jullie helpen."