Feest voor de één, dikke pech voor de ander: Bregje en Jimi krijgen middelbare school te horen

Jimi en Bregje zitten allebei in groep 8 in Amsterdam, en dat betekent dat vandaag een spannende dag was: 7676 leerlingen krijgen te horen voor welke middelbare school ze zijn ingeloot. Bij Bregje thuis is het feest: ze komt op haar eerste keuze terecht, Jimi komt op keuze zeven volgend jaar. Maar hij ziet het positief: "Wel gewoon Montessori", want dit jaar was het voor Montessori, vrije en daltonleerlingen nóg spannender.

Bregje is één van de bijna zes duizend kinderen die op hun eerste schoolkeuze terecht is gekomen. "Ik was de hele week heel gespannen, maar vandaag op school ging het er eigenlijk niet zo veel over." Ook Jimi zit al de hele middag zenuwachtig uit het raam te kijken: "Als het een school uit de top 5 is ben ik blij, dat moet denk ik wel lukken", vertelt hij. Hij is zenuwachtig, maar toch zegt hij: "Volgens mij is papa meer gespannen."

Voor Jimi is het extra spannend, want dit jaar is de laatste voorrangsregel afgeschaft. Kinderen die op een basisschool van Montessori, vrij of Daltononderwijs zaten, kregen tot vorig jaar nog voorrang op een middelbare school met datzelfde soort onderwijs als ze die op keuze 1 hadden staan." Zijn vader Thijs: "Ik denk wel dat er nu meer kinderen voor Montessorischolen gaan, de open dagen waren in ieder geval echt veel drukker dan vorig jaar."

Een daling van de top 3

En Bregje viert feest, haar voorkeursschool 'het 4e Gymnasium' komt op nummer 1 te staan. Voor Jimi is het minder positief, hij komt op de zevende school terecht van zijn lijst, het Montessori Lyceum Amsterdam. Maar hij probeert positief te blijven: "Het is wel Montessori, dat is wel echt fijn. Anders wist ik misschien niet hoe het moest op een klassikale school." De vraag waar zijn nieuwe school eigenlijk ligt, die weet hij nog niet zo snel te beantwoorden, maar: "Volgens mij zit mijn buurjongen daar ook op, dus we kunnen samen fietsen!"