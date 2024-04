In de stromende regen om glimp op te vangen van Spaans koningspaar

Ondanks het onstuimige weer stonden er toch tientallen mensen achter de hekjes rond de Dam om het staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe VI en zijn vrouw Letizia bij te wonen. Al was niet iedereen van tevoren op de hoogte van de ceremonie: "We moeten hier eigenlijk een filmpje opnemen voor de 4 en 5 mei speech", vertellen een paar scholieren lachend.

Het Spaans koningspaar werd op het paleis op de Dam ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Naast het leggen van een krans op de dam namen Felipe en zijn vrouw ook de tijd om met scholieren te praten die Spaans hebben als vak. "Het is wel cool dat we Spaans hebben geleerd en nu kunnen we serieus met de Spaanse koning praten."