Dam afgesloten en saluutschoten vanwege staatsbezoek Spaanse koning

De Dam in het centrum is woensdagochtend afgezet vanwege het bezoek van de Spaanse koning Felipe VI en zijn vrouw Letizia. Ze worden op het paleis op de Dam ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima en leggen een krans bij het Nationaal Monument op de Dam.

De gemeente laat weten dat de Dam woensdag een veiligheidsgebied is. "Daarom worden er hekken geplaatst. Het gaat om een groot deel van de Dam, van het Koninklijk Paleis tot achter het Nationaal Monument. Alleen genodigden en leden van de organisatie mogen het gebied in."

Dicht voor automobilisten

De doorgaande route Mr. Visserplein – Amstel – Rokin – Dam - Damrak is afgesloten voor al het autoverkeer.

Ook de Damstraat, vanaf de Oudezijds Voorburgwal tot de Dam, is dicht voor automobilisten. Fietsers mogen ook niet over de Dam, zij moeten omfietsen via de Warmoesstraat - Nes - Wijde Lombardsteeg. De parkeergarages van de Bijenkorf, hotel Krasnapolsky en Rokin zijn niet beschikbaar.

Verder rijden trams 4 en 14 om. De afsluiting begint om 8.00 uur, om 13.30 uur worden de maatregelen opgeheven.

Saluutschoten

Om 10.33 uur worden er bij het Marineterrein saluutschoten afgevuurd door defensie. Dat duurt ongeveer 2 minuten en zal in een groot deel van de stad te horen zijn.

In de middag bezoeken koning Willem-Alexander en koning Felipe een sportmiddag van de Cruyff Foundation. 's Avonds biedt het koninklijk paar een staatsbanket aan in het paleis op de Dam. Tijdens het staatsbanket zijn ook prinses Amalia, prinses Beatrix en prinses Margriet aanwezig.

Koning Felipe VI en zijn vrouw Letizia overnachten daarna in het Paleis, met hun hele gevolg. Donderdag gaan ze naar Den Haag voor onder meer een bezoek aan de Staten-Generaal en een regeringslunch. Daarna gaan ze naar Noordwijk voor een bezoek aan het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) en in de avond zijn ze terug in de stad voor een bezoek aan Museum Straat in Noord.

Een paar weken geleden oefenden de politie en marechaussee met een staatsbezoek in het Paleis op de Dam, dat zag er toen zo uit: