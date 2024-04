Bejaarde vrouw is 15-jarige oplichter te slim af en zorgt voor arrestatie

De politie heeft een 15-jarige jongen aangehouden die op maandagavond een 78-jarige vrouw in Oost probeerde te ontdoen van haar geld na een telefonische babbeltruc door een handlanger. Ze werd gebeld door een vrouw die zei dat ze een 'agent' was. Ze vertelde dat inbrekers haar woning op het oog hadden en dat de politie haar geld wel zou kunnen bewaren. De vrouw had echter twijfels en belde voor de zekerheid eerst zelf met de politie. De 'agent' stuurde iemand langs de woning van de vrouw om het geld op te halen. Toen de ophaler bij haar voor de deur stond, deden echte agenten de deur open en konden de jongen aanhouden.

De bejaarde vrouw werd maandag aan het eind van de middag gebeld door de vrouw. Volgens de 'agent' was er in de afgelopen nacht een verdachte situatie in de straat geweest waarbij twee mannen zouden zijn aangehouden die een briefje op zak hadden met haar adres. Twee andere verdachten zouden zijn gevlucht en de 'agent' maakte zich zorgen dat zij mogelijk bij haar huis zouden inbreken.

De 'agent' begon vervolgens over de telefoon vragen te stellen over wat voor waardevolle spullen de vrouw in bezit heeft. De vrouw liet weten dat ze die niet echt heeft, maar aan de andere kant van de lijn kreeg ze te horen dat ze zich alsnog gratis kon verzekeren bij de politie voor als haar waardevolle spullen werden gestolen.

Smoesje

Maar de 78-jarige vrouw kreeg argwaan van het belletje en vroeg aan de 'agent' of ze kon bewijzen dat ze echt van de politie was, de verbinding werd toen verbroken. De bejaarde vrouw belde daarna de echte politie en kwam er achter dat de vrouw wie ze niet gesproken had, inderdaad geen agent was.

Als agenten bij de vrouw ter plaatse komen, werd zij nog een keer gebeld door de 'agent'. De vrouw vertelde de beller vervolgens een smoesje over geld dat zij voor de zekerheid naar de buurman ging brengen. De 'agent' aan de andere kant van de lijn liet weten dat de politie het wel zou komen ophalen en dat het dan bewaard zou worden in een kluis op het politiebureau. Na overleg met de echte agenten ging de vrouw op het verzoek in.

Een poosje later werd er op de deur van de vrouw geklopt. Maar waar de verdachte hoopte dat de vrouw met haar geld de deur zou opendoen, was het de politie. De 'agent' aan de telefoon is nog niet aangehouden.