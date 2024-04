Heeft Andrew Tate ook een positief effect? "Voor jongens is het ook een complexe wereld"

De controversiële Britse influencer Andrew Tate is enorm populair onder met name jonge mannen, maar Tate heeft een keerzijde. Hij zit inmiddels vast op verdenking van seksueel geweld. Hoe kan het toch dat deze influencer een enorme fanbase heeft? "Voor jongens is dit ook een complexe wereld. Zij zijn ook op zoek naar voorbeelden", zegt psycholoog Thijs Launspach in het nieuwe AT5-jongerenprogramma Nu Zijn Wij.

Samen met de burgemeester gaat psycholoog Launspach en de jongeren in gesprek over het fenomeen Andrew Tate. Allemaal zijn ze het erover eens: hij heeft zo bekend kunnen worden vanwege de verslavende algoritmes op sociale media.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Halsema schrikt van hoe Tate denkt over vrouwen. "Je ziet dat er onder mannen en jongens een hele ouderwetse opvatting over vrouwen bestaat. Ze zouden bezit zijn, vrouwen moeten preuts zijn en mogen niet veel seksuele partners hebben gehad. Voor jongens geldt dat een hoge bodycount je positie geeft en een meisje wordt al snel een slet genoemd. Dat betekent dat jongens vrij zijn en meisjes onvrij.

Halsema: "Je ziet dat er bij jonge mannen een behoefte is om als mannelijk herkend te worden. Veel jongens zijn daarin zoekend, ze weten niet hoe ze zich in een club moeten gedragen of hoe in contact te komen met meisjes of anderen. Ik kan me de behoefte best voorstellen. Ik ben opgegroeid in de jaren 80. Toen waren er popsterren die zich helemaal niet schaamde om zich op te maken of een jurk aan te trekken, die werden nog steeds mannelijk gevonden."

Launspach pleit al langer voor een verbod op sociale media voor jongeren onder de 16. "Ik zou die niet nu herhalen, maar ik denk dat Andrew Tate niet zelf het probleem is. Het probleem is dat dat soort voorbeelden door de technologie die we nu hebben de hele tijd bij je thuiskomen. Ik snap ook heel goed wat Julien zegt. Voor jongens is dit ook een complexe wereld. Zij zijn ook op zoek naar voorbeelden. Het probleem is dat ze die daar – op sociale media – vinden. Dat zijn alleen de verkeerd voorbeelden. Ik snap heel goed dat jongens zoeken naar hoe ze man moeten zijn in deze wereld.

Bekijk hierboven de hele uitzending van Nu Zijn Wij, waarin ook de jongeren ook met de burgemeester in gesprek gaan over thema's als mentale welzijn, wapenbezit en drugsgebruik. Vanaf minuut 27:45 gaat het over Andrew Tate. Nu Zijn Wij is zondag ook te zien op AT5 om 21.00 uur.