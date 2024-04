Werkzaamheden Prins Hendrikkade: ''Straks doorgaande fietsroute langs de huizenzijde''

In Het Verkeer zijn we op de Prins Hendrikkade. Hier zijn de werkzaamheden gestart om de weg veiliger te maken voor fietsers tussen de Binnenkant en de Schippersgracht. Omgevingsmanager Ismay de Vries legt uit waarom deze werkzaamheden juist tegelijk worden uitgevoerd met het project fietsroute IJ-Geldersekade.

Er worden verschillende aanpassingen gedaan. Zo wordt de ventweg tussen de Peperstraat en de Schippersgracht een fietspad. ''Fietsers steken straks over bij de aangepaste oversteek bij de Schippersgracht naar dit nieuwe fietspad. We verwijderen dan het fietspad tussen de Kortjewantsbrug en de Foeliestraat'', aldus De Vries. En zo ontstaat er een doorgaande fietsroute langs de huizenzijde.

''Het is een beetje lastig overal in Amsterdam''

Voorbijgangers en bewoners die we spreken zijn over het algemeen positief dat de weg veiliger wordt gemaakt voor fietsers. ''Ik fiets veel in Amsterdam er merk dat het soms best gevaarlijk kan zijn met de vele mensen en auto's'', vertelt een voorbijganger.

Maar dit neemt niet weg dat de werkzaamheden wel voor overlast zorgen. ''Het is een beetje lastig overal in Amsterdam'', vertelt een jongen die opmerkt dat er op dit moment wel heel veel wordt gewerkt rondom het Centraal Station.

''Ik begrijp dat mensen denken komt er nou weer een project in deze omgeving bij'', legt de Vries uit. ''Maar we hebben bewust de keuze gemaakt om het tegelijk uit te voeren met het project fietsroute IJ-Gelderskade.''

Door die werkzaamheden rijden er tijdelijk geen streekbussen over de Prins Hendrikkade en halteren in Noord. ''Daardoor is er minder busverkeer en kunnen we de werkzaamheden beter uitvoeren.''