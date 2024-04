Konvooi Spaans koningspaar aangekomen bij Museum Straat

Het Spaans koningspaar brengt een staatsbezoek aan Nederland en iedereen die door de stad loopt kan dat merken. Een indrukwekkend konvooi bracht Koning Felipe VI en zijn vrouw Letizia omstreeks 19.00 uur naar Museum Straat in Noord, waar ze naar verwachting ongeveer anderhalf uur zullen blijven.

Het koningspaar zal tijdens het bezoek aan het museum een expositie van tien Spaanse en Nederlandse muurschilders openen. Hierbij is ook Prinses Amalia aanwezig. Deze tentoonstelling is tot en met 2 juni te bezoeken. Na de receptie is het staatsbezoek officieel voorbij.

Overnachten in paleis op de Dam

Het koningspaar werd gisteren ontvangen op de Dam door koning Koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Daarna gingen de Spaanse koning en zijn vrouw naar een sportmiddag van de Cruyff Foundation en 's avonds keerden ze weer terug naar de Dam voor een staatsbanket.

Vandaag bracht het paar ook een bezoek aan Den Haag voor onder andere een bezoek aan de Staten-Generaal en een regeringslunch. Daarna volgde een bezoek aan het European Space Research and Technology Centre (ESTEC). Vanavond zijn ze terug in de stad voor een bezoek aan het museum in Noord.