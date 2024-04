Je fatbike repareren? Grote kans dat fietsenwinkels je de deur wijzen

Het repareren van je fatbike is in Amsterdam nog niet zo makkelijk: steeds meer fietsenwinkels stoppen met die service. Niet alleen omdat ze worden gestolen, maar ook vanwege slecht verkrijgbare elektronische onderdelen en het brandgevaar dat ze opleveren.

Uit een rondgang van AT5 en NH Nieuws blijkt dat inderdaad veel winkeliers geen fatbikes repareren. Fietsenwinkel.nl aan de Overtoom doet het niet, "want ze worden ontzettend veel gestolen". Ze komen niet graag in aanraking met 'gejat spul'. Ook Nobel Tweewielers uit Nieuw-West 'werkt er absoluut niet aan mee'.

Maar nu blijkt dat meer en meer fietsenmakers stoppen met de reparatie van fatbikes. NH Nieuws sprak met Beekhoven Bikes in Noord, die zegt dat "die markt is verstoord door het opvoeren van die fietsen en de jeugd die erop rijdt". Ook Bikes and Boards uit Oost ziet dat de jeugd liever voor fatbike-onderdelen gaat van AliExpres, "en wij verkopen geen illegale gashendeltjes".

Fatbikes worden alsmaar populairder. Het aantal van die fietsen groeit in rap tempo, maar dat levert ook veel problemen op. Ze worden opgevoerd , waardoor je er makkelijk een snelheid van boven de 25 km per uur mee kunt rijden. Ook de politie neemt ze geregeld in beslag en de ANWB is zelfs voorlopig gestopt met het verzekeren van de fietsen.

Onderdelen moeilijk verkrijgbaar

Ook de moeilijk verkrijgbare - vooral elektronische - onderdelen spelen een rol bij het weigeren van reparaties. NL Tweewielers uit Zuid: "Die onderdelen komen vooral uit China. Daar kunnen wij echt helemaal niks mee. Je kunt ze vaak niet eens bestellen en als dat wel lukt, is het niet betrouwbaar."

"Er is inderdaad altijd gezeik met dat materiaal, dus het is 't vaak niet waard", vult BVD Tweewielers, met vestigingen in Oost en Zuid, aan. "Het zijn gewoon geen degelijke fietsen." Le Fiets in het centrum kan ook moeilijk aan die onderdelen komen: "Ze zijn soms niet te verkrijgen. En iedereen kan ook zomaar een merk beginnen, dan krijg je veelal slechte onderdelen. Wat ik wel veel hoor van andere winkeliers: je wil niet sleutelen aan dingen die je niet kent."

'Hekel aan fietsendieven'

Kunnen fatbike-eigenaren dan écht nergens terecht? Jawel hoor, er zijn ook fietsenwinkels waar je wel met een kapotte accu of lekke fatbike-band terecht kunt, zoals bij de Amsterdamse Fietsenwinkel of Bikeshop 66 in Zuid, hoewel die laatste fietsenwinkel zegt: "Het beste is om gewoon terug te gaan naar waar je ze gekocht hebt."

"Het is niet alleen maar tuig wat erop rijdt hoor", wil Tromm Tweewielers nog even op het laatst kwijt. "Er zitten ook hele leuke, vrolijke, lieve mensen op die dingen. Maar inderdaad, bij fatbikes controleren we de framenummers altijd, want aan fietsendieven hebben we een vreselijke hekel!"