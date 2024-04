Felyx moet vertrekken, waarom staan er dan nog scooters op straat?

Dat Felyx de vergunning verloor is pijnlijk, volgens CEO Daan Becker. "Vooral als je andere scooters langs ziet rijden, is dat wel even slikken", vertelt hij vanaf de Stopera. Daar bood hij met twee andere collega's vandaag een petitie aan wethouder Melanie van der Horst aan. "We vinden dat er fouten zijn gemaakt in de aanbestedingsprocedure en we willen graag dat er opnieuw naar gekeken wordt. Zodat we niet onterecht uit de stad moeten verdwijnen." Volgende week doet de bezwaarcommissie hier uitspraak over.