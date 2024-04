Bewoners Osdorp krijgen onterecht geen parkeervergunning: "Ze jagen me op de kast"

In een seniorenflat aan het Oeverpad in Osdorp zat een deel van de bewoners in spanning. Ze vroegen meerdere keren een parkeervergunning aan, maar die vergunningen werden geweigerd omdat de gemeente beweerde dat ze konden parkeren in een ondergrondse parkeergarage. Hun woningcorporatie De Key gaf echter aan dat dit helemaal niet kon.

Zijn buurman John Levant probeerde ook tevergeefs een vergunning aan te vragen en ging tegen de afwijzing in bezwaar. Ook zat hij vijf uur lang op het stadsdeelkantoor. Hij parkeert nog wel in de straat omdat hij niet gelooft dat boetes terecht zijn, maar toch zit dat hem niet helemaal lekker. "Vanaf 8 april komt elke dag een auto hier surveilleren van de parkeerdiensten. Ze jagen mij de kast op."

Ze zijn lang niet de enige inwoners van Nieuw-West die nog steeds geen parkeervergunning hebben gekregen. Een groot deel van de oppositiepartijen, onder leiding van Denk, heeft vorige week verkeerswethouder Melanie van der Horst gevraagd actie te ondernemen. De raadsleden schreven vele klachten te hebben gehad, onder meer over lange wachttijden in het stadsloket.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Na navraag door AT5 liet een woordvoerder van Van der Horst vrijdag weten dat er in het geval van de bewoners van het Oeverpad een fout is gemaakt.

"We hebben de kwestie van de bewoners aan het Oeverpad onderzocht. Het blijkt dat hun aanvraag voor een parkeervergunning onterecht is afgewezen. Dit kwam door een fout in de WOZ-gegevens, waardoor de aanvraag niet goed werd beoordeeld. We hebben dit nu rechtgezet en de vergunning is alsnog verleend. We onderzoeken nu hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen."

De wethouder heeft vrijdag ook een brief gestuurd naar aanleiding van de oproep om actie van de raadsleden. In de brief schrijft ze onder meer dat het drukker dan verwacht was op het Stadsloket in Nieuw-West en dat de wachttijden daardoor 'langer zijn dan verwacht mag worden'. Er is inmiddels meer personeel beschikbaar voor hulp en er worden extra medewerkers opgeleid.

"We zullen het gesprek voeren over de dilemma’s van en mogelijkheden voor het uitfaseren van de verklaring geen garage"

Ook zal Van der Horst tijdens een besloten bijeenkomst met raadsleden, een zogeheten technische sessie, praten over de manier waarop de gemeente omgaat met het verlenen van parkeervergunningen aan bewoners van wooncomplexen die beschikken over een inpandige garage. "Tijdens deze sessie zullen we het gesprek voeren over de dilemma’s van en mogelijkheden voor het uitfaseren van de verklaring geen garage", schrijft ze. Met andere woorden: deze verklaring is in de toekomst mogelijk geen reden meer om toch een parkeervergunning voor de straat te krijgen.

De eerste paar weken zijn er in Osdorp nog geen parkeerboetes gegeven. Wel lieten handhavers een waarschuwingsflyer achter als er niet betaald is of er geen vergunning is. Het gebied waar betaald moet worden om te parkeren wordt begin juni uitgebreid naar De Aker, De Punt, Sloten/Nieuw-Sloten en Riekerpolder.