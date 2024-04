Miniserie Gozers #2: Incidentenmanagement

In de nieuwe miniserie Gozers volgt het AT5-programma Damsko de nieuwe eigenaren van eetcafé Goos in de Rivierenbuurt in Zuid. Zes maanden geleden kochten negen buurtbewoners de kroeg, om die te behouden voor de buurt. In aflevering 2 maken we kennis met Raymond, de enige van de nieuwe eigenaren met horeca-ervaring.

"Voorheen was het voor mij zo'n beetje elke dag Koningsdag", grapt Raymond. "Ik had een goede baan in de Warmoesstraat. Maar uiteindelijk was ik daar meer politieagent aan het spelen. Kijken wie er binnen mag komen, wie teveel onder invloed is van wat dan ook." Het contrast met zijn vorige baan kon niet groter zijn. Goos, het eetcafé dat hij nu als manager en eigenaar runt, is echt een buurtkroeg. "'s Ochtends heb je vaak wat oudere mensen voor de koffie, in de middag moeders met kinderen, later komen de jongeren, en het borrelpubliek en gasten die komen eten zitten er in de avond. De hele buurt komt hier binnen."

Raymond Ossewaarde komt oorspronkelijk uit Den Helder en ging rond zijn achttiende achter de bar werken. Voor studeren was hij niet gemaakt, hij is meer een man van de praktijk. En die eigenschap komt als kersverse eigenaar/manager goed van pas in het nieuwe café. "Er is altijd wel iets. Dan is er een lekkage ergens, die ik een hele dag probeer op te sporen, dan heb je te maken met een personeelslid dat ziek naar huis gaat en pas geleden ging ook nog onze koelwerkbank in de keuken kapot. Het houdt niet op."