Miniserie Gozers volgt buurtbewoners die eetcafé runnen, #1: De Koop

In de nieuwe miniserie Gozers volgt AT5 de nieuwe eigenaren van eetcafé Goos in de Rivierenbuurt in Zuid. Zes maanden geleden kochten negen buurtbewoners de kroeg, die toen te koop stond. De voormalig eigenaar kwam financieel in de problemen tijdens de lockdowns, waarmee de buurtfunctie van het café dreigde verloren te gaan.

Oud-eigenaar Len van der Meij beleefde er gouden tijden. “Niet alleen Koninginnedag, maar ook voetbalwedstrijden waren hier te zien. Tijdens elk groot toernooi was het vaste prik. Goos was dé plek waar je die volgde.” Los van de bijzondere feestdagen, was het eetcafé dé ontmoetingsplek van de buurt. “Het was zoals ze bij Cheers vroeger zeiden ‘where everybody knows your name’”, legt Van der Meij uit.

“Voorheen heette het Villa Maas, en pas later werd het Goos. Maar toen woonden wij al hier om de hoek.” Patrick Tijhuis kwam meer dan tien jaar geleden al in café Goos, vooral aan de speciale vieringen heeft hij warme herinneringen. “Op toen nog Koninginnedag speelden ze er goed op in, met banners overal. De hele buurt kwam daar dan samen.”

Tijdens de coronapandemie en de lockdowns betaalde de overheid de lonen door van Van der Meijs personeel. Waar hij echter niet op gerekend had, was dat de belasting op de lonen alsnog binnen vijf jaar terugbetaald moest worden. Toen duidelijk werd dat dat onhaalbaar was, zette hij de kroeg direct te koop

Negen mannen uit de Rivierenbuurt zaten medio 2023 rond een kampvuur, tijdens een zelf georganiseerd vaderkamp met hun kinderen. Het was de tweede keer dat ze het deden, alleen er was één verschil. Het hele weekend spraken ze maar over één ding: Goos staat te koop. De mannen kenden de bar allemaal, want als buurtbewoners kwamen ze er regelmatig.

Er hadden zich meerdere potentiële kopers gemeld. De een wilde er een salsastudio van maken, de ander een shoarmazaak. “Toen ik dat hoorde, dat de publieke functie zou kunnen verdwijnen, maakte ik me wel een beetje zorgen.” Olivier Pernoud is een van de vaders van het kamp. “Toen begonnen we serieus over de koop te praten en je zag dat er wat begon te glinsteren in ieders ogen.”

Goos 2.0

“Iedereen begon over z’n hobby’s, bier en koffie. Maar het ging nergens over in eerste instantie”, vertelt Adriaan Krans. “Totdat Ray zich ermee bemoeide.” Raymond Ossewaarde, ook een van de negen vaders en de enige met serieuze horecaervaring, maakte naar eigen zeggen een kladje met de financiën. Wat er nodig zou zijn en hoeveel er op de korte termijn ingestopt zou moeten worden. Raymond: “Er werd gevraagd of ik dit niet gewoon wilde doen met z’n allen. Ik moest er even over nadenken- een peukie doen- maar na een kwartiertje wist ik het en zei ik ‘ik doe het’.”

“Raymond zei als we het doen zeg ik mijn baan ervoor op, maar dan ga ik die tent runnen.” Volgens Krans was dit het moment dat de zaak een keer nam. “Toen hebben we basisregels opgesteld en hebben we later de boel officieel gemaakt bij een notaris.” Oud-eigenaar Van der Meij was gecharmeerd van het idee om de buurtfunctie van de kroeg te behouden en op 1 september 2023 namen de negen vaders, nu officieel ‘de Gozers’ genaamd, de tent over.