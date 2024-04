Enthousiasme én zorgen over nieuwe huurwet: wat zijn de gevolgen voor Amsterdam?

De Tweede Kamer stemt deze week over een wet van demissionair minister Hugo de Jonge. De wet zou ervoor zorgen dat veel huisbazen de huur flink moeten verlagen, ook in Amsterdam. Voorstanders zeggen dat dat hard nodig is, maar critici vrezen dat huisbazen massaal gaan verkopen - waardoor de vrije huursector nóg kleiner en duurder wordt.

Dat er íets moet gebeuren om de prijzen op de woningmarkt in toom te houden, daar lijken de meesten in Amsterdam het wel over eens. Zowel koop- als huurprijzen zijn de afgelopen jaren verder gestegen. Gevolg: vooral voor middengroepen is het steeds moeilijker om een huis te vinden in de stad. In de vrije sector is het voor starters en nieuwkomers vaak dringen.

947 euro voor een kamer

Yoav Weinberg, student staats- en bestuursrecht aan de UvA, kan erover meepraten. Nu woont hij nog in een studentenstudio. Maar: "In september ben ik klaar met studeren, en dan mag ik hier niet heel lang meer blijven." Voor een woning van een corporatie zijn de wachttijden te lang, voor een koopwoning verdient hij dan nog niet genoeg.

Weinbergs enige optie: een huurhuis in de vrije sector. Hij vermoedt dat hij samen met vrienden een appartement zal moeten gaan delen. En zelfs dan mag hij flink gaan betalen, vreest hij: "Ik denk dat ik zeker 1250 euro per maand kwijt ga zijn." Dat is geen irreële schatting: de gemiddeld huurprijs van een Amsterdamse kamer is volgens Kamernet.nl 947 euro. Nergens anders in ons land ligt die prijs zo hoog.

Wet betaalbare huur

Woonminister Hugo de Jonge heeft een ambitieus plan om de huren in de vrije sector deels te gaan reguleren. Als deze Wet betaalbare huur wordt aangenomen, zullen honderdduizenden huurwoningen in één klap niet meer in de vrije sector vallen. Die huren worden dan niet meer door de vrije markt bepaald, maar door het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (WWS).