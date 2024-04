Hond Sunny 'praat' en gaat viraal: "Hij houdt van aandacht trekken"

Hij trekt veel bekijks in het ov of op de fiets: 'pratende' hond Sunny. Hij is in korte tijd uitgegroeid tot een Amsterdamse internetsensatie met meer dan 410.000 volgers op Instagram en meer dan 620.000 volgers op TikTok.

Zijn baasjes, Maria del Mar Quintero en Ortzy Arbinaga wisten niet wat hen overkwam. Hun hond is inmiddels al 9 jaar oud en anderhalf jaar geleden werden ze opeens verrast door zijn 'gave'. In plaats van blaffen lijkt het alsof Sunny aan het praten is. En de eerste video die het stel daarvan op Instagram plaatste bracht al flink wat teweeg. "De video ging uit het niets viraal", herinnert Del Mar Quintero zich. "Toen kregen we veel berichten van mensen met de vraag of we alsjeblieft een account voor Sunny wilden maken. En ze zeiden 'de video's zijn super grappig' en 'we willen meer zien'."

Emotioneel

Inmiddels staat de teller al op tientallen miljoenen views en zijn er in totaal meer dan een miljoen mensen die dagelijks een video van Sunny te zien krijgen. Voor de baasjes is het overweldigend wat hun hond voor reacties oproept. "Ik vind het emotioneel", geeft Del Mar Quintero aan. "Wanneer je weet dat een video van je hond, je zoon, levens blijer kan maken en dat mensen hun dag op een andere manier beginnen is dat heel emotioneel. Voor ons allebei."

Thuis stil

Ze geven aan dat Sunny niet de hele dag door aan het 'praten' is. "Hij is altijd heel blij en stil thuis", beschrijven ze. Maar als ze op de fiets zitten met Sunny in de mand voorop, of wanneer ze hem meenemen in het openbaar vervoer kan het 'praten' plotseling beginnen. "Hij houdt ervan om de aandacht naar zich toe te trekken."