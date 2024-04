Hortus verbouwt en vraagt Amsterdammers hulp bij tijdelijke verhuizing exotische kasplanten

In de tuinen van de Hortus klinkt het, het komende jaar iets minder sereen dan anders. Dat komt omdat de drie seizoenenkas een flinke renovatie ondergaat, die 8,5 miljoen euro kost. Het museum moet nog 1 miljoen zien te vinden en doet daarbij een beroep op Amsterdammers. Zo zullen de planten een jaar lang in een kas in België moeten overbruggen, om die kosten te dekken vragen ze Amsterdammers symbolisch een plant te adopteren.

Volgens directeur Carlien Blok was de kas al enige tijd toe aan onderhoud. In het kader van duurzaamheid besloot het museum ook meteen over te gaan op dubbelglas. Daarnaast gaat de kas volledig van het gas af. "De kas is meer dan 30 jaar oud en moest sowieso gerenoveerd worden. Maar het is enkel glas, en we vinden het erg zonde om weer enkel glas te doen. We staan als museum voor duurzaamheid, dus vonden het een goede tijd om te verduurzamen", vertelt Blok.

Maar dat is geen goedkope operatie. Zo kost alles bij elkaar zo'n 8,5 miljoen euro. En dat bedrag is nog niet volledig binnen. "Het tij zat ook niet mee met enorm gestegen bouwprijzen en inflatie. Inmiddels hebben veel subsidies bijgedragen, maar we moeten nog wel een miljoen werven", vertelt Bok.

Adopteer een boom

Daarom is het museum een campagne gestart, die 'Help een boom verhuizen', heet. Om het laatste miljoen bij elkaar te harken, wil de Hortus onder andere beroep doen op particulieren. Zo kun je symbolisch een plant adopteren op hun website. Daarvan worden de vervoerskosten van de planten betaalt. De bomen zullen namelijk een jaar lang in een kas in het Belgische Mechelen verblijven. "Er is hier vanochtend een lichting planten in verwarmd vervoer vertrokken", vertelt Blok.

Mocht het miljoen niet gehaald worden, zal het museum het overige bedrag moeten gaan lenen. "We weten dat we het geld kunnen lenen, maar ik zou graag zo min mogelijk geld lenen want we zijn een onafhankelijke stichting. We willen al het geld weer opnieuw steken in de Hortus", aldus de directeur.