Wordt Haarlem de nieuwe studentenstad?: 'Niet zo overweldigend als Amsterdam'

Het is lastig om in de stad een studentenkamer te bemachtigen. Is uitwijken naar Haarlem dan de oplossing? Wordt Haarlem, met een nieuwe campus, dan de nieuwe studentenstad? Bouw Woon Leef ging langs en vroeg aan de studenten daar wat zij ervan vinden.

De SRH Haarlem Campus (Haarlem Institute for Higher Education) bevindt zich in het gebouw 'De Koepel', de voormalige Koepelgevangenis. Het gebouw is gerenoveerd en openende in 2020 weer zijn deuren voor onder andere de campus, verschillende bedrijven en een bioscoop. Op de campus wordt er lesgegeven in drie Engelstalige HBO-opleidingen en een Engelstalige masteropleiding.

Quote "Af en toe een beetje herrie, maar dat moet ook kunnen" Timo Timmerman - CEO Haarlem Institute for Higher Education

Timo Timmerman is de CEO van de campus en volgens hem brengen studenten andere dingen naar een stad dan bijvoorbeeld een winkelend publiek. "Ze zorgen af en toe voor een beetje herrie, maar dat moet ook kunnen", zegt hij. Twee Duitse studenten zien in Haarlem wel een begin van een studentenstad. "Ik denk dat Haarlem wel op dat punt komt." De jongeren merken ook dat het steeds levendiger wordt in de stad. Wel denken de studenten dat er meer bars en plekken waar studenten terecht kunnen nodig zijn. "Op een gegeven moment ga je keer op keer naar dezelfde bar."

Quote "Keer op keer naar dezelfde bar" Student SRH Haarlem Campus

Een student die op dit moment in Utrecht woont is niet zo fan van Haarlem. "Veel te saai hier voor mij", vertelt hij. Hij mist het uitgaansleven en levendigheid. Voor een andere student is dat juist geen probleem, maar een pluspunt van de stad. "Haarlem is niet zo overweldigend als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag", legt ze uit.

Quote "Veel te saai hier voor mij" Student SRH Haarlem Campus

De campus in Haarlem telt inmiddels 220 studenten, maar er is ruimte voor 600 studenten. Vanwege de aanloop van internationale studenten is de campus druk met het realiseren van meer studentenwoningen. Voor internationale studenten lijkt het lastig om een woning te vinden in Nederland, ook in Haarlem. "Op dit moment zijn er 84 studentenstudio's", vertelt Timmerman. Studenten kunnen daar vervolgens een jaar wonen om hen de tijd te geven op zoek te gaan tijdens hun studie naar een nieuwe plek. Maar met de groeiende studentenaantallen zijn ze bezig met het bouwen van meer woningen. "Het moeten er uiteindelijk 250 worden", voegt Timmerman toe.